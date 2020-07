Quel maledetto treno blindato: il film da vedere e commentare insieme domenica 12 luglio con SimulWatch

News Cinema

Diretto nel 1977 da Enzo G. Castellari, Quel maledetto treno blindato è il film che dato lo spunto a Quentin Tarantino per il suo Bastardi senza gloria. L'appuntamento su SimulWatch è per domenica 12 luglio alle 17:30.

La visione condivisa di domenica 12 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il film che ha fornito l'ispirazione a Quentin Tarantino per il suo Bastardi senza gloria. Quel maledetto treno blindato fa parte del glorioso passato dei film di genere italiani, in questo caso ambientato nel territorio bellico della Seconda Guerra Mondiale.

Diretto da Enzo G. Castellari nel 1977, il film è conosciuto a livello internationale con il titolo Inglorious Bastards. Sebbene la storia di Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino sia diversa, il regista americano ha detto di aver preso preso alcuni spunti da questo film di cui ha acquistato comunque i diritti per poter avere lo stesso titolo (con una leggera storpiatura), Inglorious Basterds. Protagonisti del film di Castellari sono Bo Sevenson, Ian Bannen, Peter Hooten, Fred Williamson, Michel Pergolani, Jackie Basehart, Raimund Harmstorf, Michel Constantin, Debra Berger, Flavio Andreini e Vito Fornari. L'appuntamento per vedere tutti insieme Quel maledetto treno blindato e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 12 luglio alle 17:30.

La storia di Quel maledetto treno blindato si ambienta nelle Ardenne, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Un gruppo di soldati americani è in attesa di giudizio per diversi reati e, grazie alla confusione provocata da un bombardamento, riesce a fuggire tentando di guadagnare la Svizzera. Il comando del gruppo viene assunto dal tenente Robert Yeager che, con le buone o con le cattive, riesce a tenere insieme l'afroamericano Ganfield, il mafioso Franck Costello, il ladruncolo Nick Colasanti e il timido Tony. Alla compagnia si aggiunge anche un disertore tedesco, il capitano Adolf Saks. Dopo varie peripezie, il gruppo si scontra con quella che crede essere una pattuglia tedesca, ma che in realtà è un drappello di soldati americani guidati dal colonnello Wagner per una missione speciale. Presi dai partigiani di Veronique, i fuggitivi sono costretti a rimediare all'incidente sostituendosi agli uomini attesi dal colonnello Charles Thomas Buckner. L'impresa è quanto mai ardita: far saltare un ponte e un treno blindato dopo avere sottratto una testata nucleare.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra. Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Vacanze in America.