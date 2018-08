Queen for a Day: Elizabeth Banks in un film sulla storia della cameriera che vinse un appuntamento con Prince

Esiste una donna, negli Stati Uniti, che ha avuto più del quarto d'ora di celebrità profetizzato per tutti dal re della pop art Andy Warhol. Il suo nome è Lisa Barber e nel 1986 la sua fama si è protratta almeno per qualche giorno, visto che ha vinto un concorso indetto da MTV per promuovere il film di Prince, Under the Cherry Moon il cui premio consisteva in un appuntamento con Prince. Alla fortunata cameriera d'albergo, o meglio alla sua cittadina (Sheridan, nel Wyoming) toccò in sorte anche la première di Under The Cherry Moon e un concerto della band Prince and the Revolution.

Questa storia vera che somiglia alla favola di Cenerentola diventerà il film Queen for a Day e sarà il prossimo progetto a cui legherà il proprio nome Elizabeth Banks, che da tempo ha affiancato all'attività di attrice quella di produttrice, finanziando ad esempio Pitch Perfect 2 e Pitch Perfect 3, che l'hanno vista fra i protagonisti. E anche stavolta la Effie Trinket dei vari Hunger Games svolgerà entrambi i ruoli, nonostante non sia dato sapere quale parte interpreterà. Al momento non è da escludere una sua presenza perfino dietro alla macchina da presa. La Banks infatti è anche regista: di Pitch Perfect 2 e del reboot di Charlie's Angels con Kristen Stewart, Ella Balinska e Naomi Scott.

Queen for a Day è ispirato all’articolo pubblicato da Daily Beast "When Prince made a Chambermaid His Queen for a Day" (quando Prince rese una cameriera d'albergo regina per un giorno), ma racconterà soprattutto come l'evento arrivò a cambiare la vita della stessa Lisa Barber e della donna che organizzò l'happening.

Queen for a Day ha già una sceneggiatura, scritta da Josh Stolberg (Saw: Legacy) e che verrà rimaneggiata da una certa Flora Greeson. Quanto alla presenza di Prince nel film, sappiamo che nessun attore vestirà i suoi panni, ma sembra che in qualche modo si farà sentire, magari grazie a immagini di repertorio. Nessuna notizia trapela circa una data di inizio riprese o di uscita.