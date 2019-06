Queen & Slim: il trailer del film tra Bonnie & Clyde e Thelma & Louise, ma in nero

Si chiama Queen & Slim, e debutterà nei cinema americani il prossimo 27 novembre. Ed è un film che, attingendo da iconiche coppie di fuorilegge - per scelta o per caso - come Bonnie & Clyde da un lato, e Thelma & Louise dall'altro, parla del problema del razzismo e della violenza contro i neri americani da parte della polizia in maniera nuova e complessa.

Queen & Slim racconta infatti di un giovane uomo e di una giovane donna - neri - che, dopo un primo appuntamento un po' deludente, vengono fermati per una piccola infrazione stradale da un poliziotto razzista. In seguito a una discussione nasce una colluttazione, e in seguito alla colluttazione il protagonista finisce con l'uccidere il poliziotto per proteggere sé stesso e la ragazza. I due saranno costretti a darsi alla fuga e alla latitanza: ma, nell'era dei social e delle telecamere ovunque, il video che mostra quegli avvenimenti finirà col diventare virale, e la coppia in fuga per essere, suo malgrado, un simbolo per tutta quella la popolazione americana che vive nella paura e nel dolore. I due fuggitivi, intanto, si scopriranno reciprocamente, e finiranno coll'essere legati da un amore profondo che plasmerà il resto delle loro vite.

Questo è il primo trailer di Queen & Slim:





Nato da un soggetto originale dello scrittore americano James Frey, Queen & Slim è stato sceneggiato da Lena Waithe (quella che ha vinto l'Emmy per Masters of None e che, come attrice, è stata la Aech di Ready Player One). Alla regia c'è Melina Matsoukas, che è la regista di praticamente tutti i video di Beyoncé e collaboratrice di altri artisti come Rihanna, Jennifer Lopez, Lady Gaga e Katy Perry, nonché autrice del celebre spot "Equality" della Nike.

Nei panni dei protagonisti ci sono invece il protagonista di Scappa - Get Out Daniel Kaluuya e l'esordiente Jodie Turner-Smith.