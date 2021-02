Quasi Natale, il film rivelazione dell'anno, arriva su Sky Primafila

News Cinema

Il film di Francesco Lagi, interpretato da Anna Bellato, Silvia D'Amico, Francesco Colella e Leonardo Maddalena, vera rivelazione del Torino Film Festival 2020, sarà disponibile dal 26 febbraio on demand su Sky Primafila.

Debutterà finalmente il 26 febbraio, on demand su Sky Primafila, Quasi Natale, il film di Francesco Lagi che è stata la vera rivelazione del Torino Film Festival 2021, una delle poche sorprese in positivo tra i film di quest'anno così complesso, anche per il mondo del cinema.

Scritto dallo stesso Lagi a partire da una sua omonima pièce teatrale, Quasi Natale è interpretato (benissimo) da Anna Bellato, Silvia D'Amico, Francesco Colella e Leonardo Maddalena, e racconta di tre fratelli (più la fidanzata di uno di loro) che si ritrovano per Natale nella vecchia casa di famiglia, in riva a un lago, riuniti da una comunicazione che la mamma - malata e in ospedale - ha detto di voler fare loro.

Come ho giù avuto modo di scrivere, Quasi Natale è un film unico nel panorama italiano, a partire da una produzione davvero indipendente fino al modo in cui tratta toni e modi della sua storia, e rivela lo sguardo e il tocco di un vero autore, di cui il nostro cinema dovrebbe e dovrà tenere conto.

L'invito, quindi, è quello di non perdere per nessun motivo al mondo la possibilità di vedere questo piccolo gioiello del nostro cinema.

Questa la trama ufficiale di Quasi Natale:

Tre fratelli si ritrovano nella casa della loro infanzia. C'è una cosa che la madre deve dire. Sono i giorni prima di Natale. C'è anche una ragazza, che si ritrova a vivere quei giorni insieme a loro. Ha un aspetto così familiare. Ci sono un'attesa e una vicinanza forzata. Un pesce nuovo per l'acquario e un anello di fidanzamento. Vecchi quaderni di scuola e un telecomando che non si trova più. Un telefono che squilla e una vecchia storia di sciamani pellerossa. Ci sono certi spiriti, in quella casa, che faticano ad andare via.