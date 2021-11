Quasi amici compie 10 anni: Omar Sy celebra l'anniversario ringraziando i due registi e François Cluzet

News Cinema

Sono trascorsi dieci anni dall'uscita al cinema di Quasi amici, Intouchables in originale, che raccontava la storia di un'amicizia inusuale con protagonisti Omar Sy e François Cluzet.

Usciva il 2 novembre 2011 nelle sale francesi la commedia Intouchables. Il film scritto e diretto dai due registi Olivier Nakache e Éric Toledano sarebbe approdato nei nostri cinema il 24 febbraio 2012 con il titolo Quasi amici. Tratta dal romanzo autobiografico Il diavolo custode di Philippe Pozzo di Borgo, la storia racconta di un'amicizia non comune in cui lo scontro tra due culture e due estrazioni sociali agli antipodi si traformano in un autentico legame d'affetto e di rispetto, esilarante e commovente allo stesso tempo. Il film di Nakache e Toledano è uno di quei progetti benedetti in cui tutto funziona a meraviglia, ogni risorsa e ogni fase della lavorazione trovano una propria armonia diventando sullo schermo un'esperienza emotiva rara e indimenticabile. Quasi amici è il terzo titolo più visto nella storia del cinema francese con 19 milioni e 491 mila spettatori paganti che si sono riversati nelle sale, dietro a Titanic (20 milioni e 635 mila) e Giù al Nord (20 milioni e 489 mila) ed è il film francese più visto di sempre al cinema in Italia.

Grazie al successo che ha avuto in tutti i paesi in cui questo film è uscito, la carriera di Omar Sy è decollata. L'attore era un comico televisivo e radiofonico che contava diverse partecipazioni cinematografiche in ruoli perlopiù secondari. I due registi lo avevano conosciuto qualche anno prima e desideravano lavorare con lui, tanto da decidere di modificare il ruolo del badante che nella storia vera è algerino, mentre sullo schermo è senegalese. Recentemente protagonista della serie Lupin, lo abbiamo visto spaziare in tanti titoli francesi, commedie, drammi e polizieschi, nonché nei ruoli di rilievo in produzioni americane come X-Men: Giorni di un futuro passato, Jurassic World e Inferno.

L'attore ha ricordato su Instagram l'anniversario del film scrivendo queste righe:

10 anni fa oggi, Quasi amici usciva al cinema e cambiava la mia vita in tanti modi e luoghi. Grazie a tutti voi che avete fatto di questo film una così bella e straordinaria avventura. Grazie a Toledano e Nakache di avermela offerta con così tanta fiducia e gentilezza. Grazie a François Cluzet di avermi guidato, dato e insegnato così tanto. Ve ne sono infinitamente riconoscente. Grazie.

Ha ragione Omar Sy nel voler ringraziare anche il co-protagonista François Cluzet, straordinario veterano della recitazione francese che nel ruolo del borghese tetraplegico è stato eccezionale. Quasi amici ha avuto nel 2016 un remake indiano e uno argentino e nel 2017 un remake americano con Bryan Cranston e Kevin Hart. Qui sotto il post di Omar Sy e più in basso il trailer del film.