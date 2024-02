Quarto potere: il magnifico trailer della versione restaurata del film con e di Orson Welles dal 24 marzo in sala

News Cinema

Finalmente il gran giorno sta per arrivare! Il 24 marzo Quarto potere tornerà nei cinema, in una splendida versione restaurata in 4K. Oggi è arrivato il trailer, rilasciato da I Wonder Classics.

Tempo fa vi avevamo annunciato che Quarto potere, film capolavoro di Orson Welles, sarebbe tornato al cinema il 24 marzo in versione restaurata in 4K. A poco più di un mese da questa memorabile giornata, è arrivato il trailer italiano ufficiale, che è in versione originale sottotitolata nella nostra lingua. A rilasciarlo è stata I Wonder Classics, la divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d'autore. Come sottolinea la distribuzione, il ritorno in sala di Quarto potere, a più di 80 anni dall'uscita "cade in un anno in cui 2 miliardi di cittadini in 76 Paesi, Stati Uniti compresi, saranno chiamati alle urne, e in un momento storico in cui la riflessione sul potere dei media - social e tradizionali - è quanto mai urgente, a partire dai recentissimi casi di cronaca italiana".

Quarto potere: cosa bisogna sapere sul film del debutto nella regia di Orson Welles

Uscito nel 1941, Quarto potere è un'inchiesta giornalistica sulla vita di Charles Foster Kane, uomo ricchissimo e proprietario di ben 37 testate giornalistiche e di diverse emittenti radiofoniche, un personaggio ambizioso che tentò la carriera politica e fu al centro di una serie di scandali, e che fece costruire, per sé e per la sua seconda moglie,una lussuosa residenza che chiamò Xanadu, dove però morì da solo.

Quarto potere è stato il primo film di Orson Welles, che sottoscrisse un contratto vantaggiosissimo con la RKO che prevedeva libertà assoluta. Il buon Orson fu regista, sceneggiatore insieme a Herman J. Mankiewicz e protagonista. Quando il film uscì, venne immediatamente boicottato dal magnate USA William Randolph Hearst, che si riconosceva nel personaggio principale, con cui in effetti aveva più di un elemento in comune. L'uomo cercò di fare in modo che la pellicola venisse distrutta, ma la RKO non cedette. Il pubblico in sala non si dimostrò particolarmente entusiasta ma, nel 1942, Quarto potere ottenne 9 candidature all'Oscar, vincendo solamente il premio per la migliore sceneggiatura originale. Soltanto negli anni '50 il film venne rivalutato. Ad innamorarsene, ad esempio, fu la critica francese con André Bazin in testa, che nel suo celeberrimo "Che cosa è il cinema" ne analizzò alcune sequenze, mettendo in luce l'uso della profondità di campo e la moltiplicazione dei punti di vista. La vicenda, infatti, viene raccontata da 5 diversi personaggi che hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita di Kane. I flashback così si moltiplicano e crolla il mito del sogno americano.

Quando girò questo suo lungometraggio, Orson Welles aveva solo 25 anni e volle fra i suoi interpreti Joseph Cotten, con cui più tardi avrebbe diviso il set de Il terzo uomo di Carol Reed.

La trama di Quarto potere

Charles Foster Kane, magnate e media tycoon, muore abbandonato da tutti nella sua lussuosa residenza, Xanadu. Ma, prima di spegnersi, pronuncia la parola "Rosebud". Chi o cos'è Rosebud? E cosa si nasconde tra le pieghe della vita di un individuo larger than Life? L'incarico di far luce su Rosebud viene affidato al giornalista Jerry Thompson, che intervista le persone a lui più care o che comunque lo conoscevano meglio. Il compito di "unire i puntini" e penetrare il mistero di un uomo che ha creato un impero per poi distruggerlo con la sua incomprensibile condotta spetterà al pubblico.

Il trailer della versione restaurata di Quarto potere

Ed ecco il trailer della versione restaurata in 4K di Quarto potere distribuita da I Wonder Pictures. Da notare, grazie alla felice scelta di lasciarlo in lingua originale, la bella voce di Orson Welles e il sublime bianco e nero. Così montato, il trailer solleva gli interrogativi che fanno da filo conduttore a tutto il film: quelli su Rosebud e sulla vita di Charles Foster Kane.