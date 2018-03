Quanto basta: Vinicio Marchioni e Luigi Fedele in una clip esclusiva del film

Arriva nei cinema il 5 aprile prossimo, distribuito da Notorious Pictures, Quanto basta, il film diretto da Francesco Falaschi.



La storia è quella di Arturo, uno chef talentuoso, finito dentro per rissa, che deve scontare la pena ai servizi sociali tenendo un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici dove lavora Anna (Valeria Solarino). Guido ha la sindrome di Asperger e una grande passione per la cucina. L'improbabile amicizia tra i due aiuterà Arturo a cambiare vita.

A interpretare Arturo troviamo Vinicio Marchioni, nei panni di Guido, il giovane Luigi Fedele, che ricordiamo di recente nel film Piuma di Roan Johnson. Li vediamo insieme in questa clip esclusiva del film, dove incontriamo un'altra delle interpreti del film, la giovane e brava Benedetta Porcaroli, nota lal grande pubblico per il suo ruolo di Federica nella fiction Rai Tutto può succedere:



Quanto Basta: Clip esclusiva del film: Giulietta - HD