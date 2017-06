Quando un padre: clip italiana in anteprima del film con Gerard Butler

"Sono uno che lavora molto, un guerriero che non fa prigionieri" dice Gerard Butler all'inizio del trailer di Quando un padre, quasi volesse avvisarci che ancora una volta si cucirà addosso l'ennesimo ruolo testosteronico. Ma basta poco per scoprire che il destino del suo Dane Jensen - tagliatore di teste a cui per sentirsi Dio bastano una scrivania e un telefono e che ama paragonarsi a Iron Man - cambierà, eccome se cambierà, perché nell'esordio alla regia del produttore Mark Williams si parla di una sventura familiare e si toccano le corde del dramma.

Non siamo però nel territorio del tipico cancer-movie strappalacrime (come abbiamo scritto nella nostra recensione di Quando un padre), e che l'attore scozzese di origine irlandese sia in grado di regalarci altro, toccando le corde di una varietà di emozioni, ce lo dimostra una nuova clip italiana che vi mostriamo in anteprima. Ne sono protagonisti lo stesso Gerard Butler e il piccolo Maxwell Jenkins, che è arrivato sul set con un paio di esperienze televisive alle spalle. La scena è certamente commovente perché si parla di un'altra tragedia, una tragedia collettiva che ha investito l'America e il mondo intero e a cui il film accenna con garbo e sobrietà.





Interpretato anche da Willem Dafoe, Gretchen Mol e Alfred Molina, Quando un padre ha portato lo stesso Butler a fermarsi un momento per apprezzare la magia della vita e riflettere sulle cose veramente importanti (a questo proposito l'attore avrebbe dichiarato in un'intervista: "Non importa quanto tempo trascorri lavorando, hai soltanto questa vita ed è giusto che tu trascorra il tempo frequentando i tuoi amici e i tuoi cari e viaggiando). Per Gerard il film è anche un'ottima rappresentazione del mondo di oggi e dei meccanismi implacabili che regolano certi ambienti professionali.



Sono tanti insomma temi affrontati in Quando un padre, che arriva nei cinema italiani l'8 giugno distribuito da Eagle Pictures.