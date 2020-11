Quando Sean Connery sfidò la Disney e vinse, sul set di The Rock

News Cinema

The Rock con lo scomparso Sean Connery era prodotto dalla Buena Vista, affiliata Disney: un braccio di ferro sul set si concluse con la vittoria dello scozzese...

Non abbiamo ancora finito di rimpiangere il carisma di Sean Connery, morto una settimana fa, che sulla rete sono affiorate testimonianze di chi aveva lavorato con lui: tra queste c'è la voce del producer Jerry Bruckheimer, con il regista Michael Bay coautore dell'action The Rock (1996), prodotto dalla Disney tramite la Buena Vista e cointerpretato da un combattivo Sean. In puro stile Bay, il costo del film stava lievitando, e c'era un ritardo di qualche giorno sulla tabella di marcia. Degli executive della Disney piombarono sul set infuriati, dichiarando che avrebbero tagliato il budget del lungometraggio. Purtroppo, come racconta Bruckheimer, in quella circostanza c'era anche Connery, che...

Sean li asfaltò. "Dovreste dargli più soldi invece! Avete visto il girato di questo film? Sta facendo un lavoro fenomenale. Lo volete o non lo volete un gran film?" Proprio li assalì. Se ne andarono con la coda tra le gambe!