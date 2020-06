Quando proposero a Tarantino di far uscire The Hateful Eight sugli iPhone...

News Cinema

Come pensate che abbia reagito Quentin Tarantino quando un dirigente gli chiese della possibilità di far uscire The Hateful Eight, girato in 70mm, in versione per iPhone?

Anche i gatti ormai sanno che con pochi e illustri altri colleghi, tra cui Christopher Nolan, Martin Scorsese, Paul Thomas Anderson e Steven Spielberg, Quentin Tarantino è un fan della pellicola e dell'esperienza cinematografica, anche se ovviamente i suoi film escono anche in dvd e blu-ray e vengono visti sugli schermi delle tv. Ma... sui cellulari? Non sappiamo cosa abbia spinto Jeff Shell, amministratore delegato della NBCUniversal, a raccontare un aneddoto che riguarda Tarantino e The Hateful Eight, poco lusinghiero per lui, ma abbastanza istruttivo e divertente.

In un'intervista al Wall Street Journal, Shell ha raccontato di avere incontrato il regista per parlare della distribuzione di The Hateful Eight, film non ancora uscito, che il regista aveva già rivelato di essere intenzionato a far uscire nel formato 70 millimetri, il cosiddetto Ultra Panavision 70. Proprio perché, aveva spiegato, avrebbe consentito una definizione migliore e la possibilità di evidenziare non solo i paesaggi ma anche le performance degli attori, tutti compresi dentro l'inquadratura, accentuando inoltre la sensazione di claustrofobia nella parte girata all'interno.

Non sappiamo se Shell fosse distratto o meno, ma subito dopo che Tarantino aveva detto che i cinema in cui The Hateful Eight sarebbe stato programmato in 70 mm. avrebbero dovuto essere attrezzati con proiettori speciali, se ne uscì dicendo: "E se lo facessimo uscire sugli iPhone?". A questo punto, senza neanche dare in escandescenze, il regista replicò con un semplice "fantastico", abbandonando il meeting.

Alla fine, a distribuire il film anche nel formato desiderato fu la Weinstein Company e oggi potete vedere The Hateful Eight anche sul vostro iPhone, o almeno può chi ha la versione distribuita su Netflix in 4 parti. Sappia però che Tarantino disapprova. Moltissimo.