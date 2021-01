Quando il film da Oscar è davvero il migliore dell'anno: ecco i migliori esempi in streaming

News Cinema

Abbiamo selezionato cinque film in streaming che a nostro avviso hanno meritato in pieno la statuetta più prestigiosa

Torniamo a parlare di Oscar: quante volte nella storia del premio il lungometraggio che ha trionfato come miglior film è veramente risultato il migliore dell’anno? A nostro avviso non molte, tutt’altro. Tornando indietro negli anni abbiamo voluto allora cercare quei titoli che invece hanno ottenuto il riconoscimento con merito assoluto. Abbiamo selezionato dunque cinque film in streaming che a nostro avviso possono rientrare in questa ristretta categoria. Buona lettura.

Cinque film in streaming che hanno vinto l’Oscar con pieno merito

Il ponte sul fiume Kwai (1957)

Il colossal diretto dal maestro David Lean rimane ancora oggi un film imprescindibile quando si tratta di mostrare l’orrore della prigionia. Capace di abbinare con coerenza assoluta il grande spettacolo con una delineazione delle psicologie dei personaggi estremamente precisa, Il ponte sul fiume Kwai ottenne sette statuette tra cui quella per il film, la regia e per il miglior attore protagonista, un gigantesco Sir Alec Guinness. La sequenza finale rimane un mix di azione e dramma umano montata e girata con un incredibile senso del cinema. Un classico che non ha mai perso efficacia. Film gigantesco e allo stesso tempo capace di farsi anche “piccolo” e intimista. Disponibile su Chili, Google Play.

L’appartamento (1960)

Anche se questo capolavoro ha sessant’anni potrebbe tranquillamente parlare dei nostri giorni, della difficoltà di rapporti umani significativi e del cinismo che regola la vita dell’uomo comune. Un triangolo amoroso tra personaggi tutt’altro che innocenti viene adoperato dall’immenso Billy Wilder per muovere una critica sottile ma feroce al costume americano, dove il successo e la carriera contano più di qualsiasi altra cosa. L'appartamento risulta scritto e diretto con una classe e una finezza di sguardo irripetibili. E poi Jack Lemmon e Shirley MacLaine al loro meglio, il che significa il meglio del meglio. Azzardiamo? Uno dei dieci migliori film della storia del cinema. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Gli spietati (1992)

Il western autunnale di Clint Eastwood scava nelle radici del genere per raccontare una storia di fantasmi che devono tornare per compiere ancora una volta il loro destino su questa terra di assassini e prostitute. Gli spietati è un film come nessun altro, venato di una malinconia profonda eppure capace con uno solo guizzo nella straordinaria sequenza finale di tornare a proporci l’eroe western che tutti amiamo, soltanto questa volta incapace di nascondere la sua sete di sangue e vendetta. Il film definitivo sull’America dei cowboy e degli sceriffi. Con un monumentale Gene Hackman nel ruolo dell’antagonista. Il film riuscì a vincere contro un altro magnifico lungometraggio come La moglie del soldato di Neil Jordan. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Non è un paese per vecchi (2007)

Molti di voi penseranno: “Quell’anno doveva vincere l’Oscar Il petroliere di Paul Thomas Anderson!” Nossignori, Non è un paese per vecchi è un film orchestrato con una simmetria interna di valore indiscutibile, diretto e fotografato con eleganza per assecondare la storia, non sopraffarla con l’estetica della visione dei fratelli Coen. L’adattamento da Cormac McCarthy è fedele e insieme interpreta il testo in maniera brillante, lavorando sull’assenza di un ordine logico che risulta il tema principale della filmografia degli autori. Film straordinario, che ha trionfato strameritatamente. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Il caso Spotlight (2015)

Il film sull’indagine giornalistica che scoperchiò il marcio della Chiesa di Boston nel coprire i preti pedofili è una pietra miliare del genere, orchestrato da Tom McCarthy grazie a una sceneggiatura che scandisce alla perfezione eventi, sorprese, personaggi, atmosfere. Il caso Spotlight rappresenta il meglio del cinema di impegno civile che Hollywood abbia saputo produrre, impreziosito dalle performance potenti di Michael Keaton, Mark Ruffalo, Liev Schreiber e tutti gli altri. Quando il cinema sa scuotere, davvero in profondità. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Ci sono molti altri grandi film che hanno vinto l’Oscar e possono essere da molti considerati i migliori del loro rispettivo anno. Casablanca di Michael Curtiz è probabilmente l’esempio più eclatante. Altri sono grandissimi film a prescindere dal fatto che magari non rimangono secondo noi i migliori di quell’annata: per esempio un capolavoro come Il braccio violento della legge, che vinse nel 1971 ovvero lo stesso anno di Arancia meccanica di Stanley Kubrick. Insomma, il giudizio quando si parla di opere notevoli come queste deve necessariamente e giustamente essere soggettivo. Se avete segnalazioni dunque da farci a riguardo, non esitate.