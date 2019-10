Qualcosa di Meraviglioso: in esclusiva il poster italiano del toccante film con Gérard Depardieu

News Cinema

Il film racconta la storia del rapporto fra un allenatore di scacchi e un giovane prodigio che arriva dal Bangladesh come immigrato clandestino. Al cinema dal 5 dicembre.

Maestro Depardieu. Non abbiamo difficoltà a immaginare il carismatico Gérard in un ruolo da mentore, da saggio allenatore di un giovane apprendista. È stato Obelix, in fondo, e il fisico imponente ben si adatta al ruolo di insegnante di scacchi, più che di uno sport faticoso. Ma per primeggiare nell’antichissimo gioco lo sforzo mentale, di concentrazione, non è senz’altro da poco.

Lo conferma Qualcosa di meraviglioso, di Pierre François Martin-Laval, ispirato a una storia vera, in cui si racconta di Fahim, un ragazzo che arriva col padre da Bangladesh in Francia, con il rischio ogni giorno di essere espulso. Ha il dono degli scacchi, se ne accorge presto uno degli allenatori di riferimento di quello sport, per l’appunto Depardieu, che lo porterà fino al campionato nazionale, dove ben figurando avrà l’occasione per rimanere in Francia.

Vi presentiamo in esclusiva il poster italiano di Qualcosa di meraviglioso, che uscirà il prossimo 5 dicembre 2019 per BIM distribuzione.