Qualcosa di inaspettato: il film che racconta una storia d'amore... fra i cigni

Qualcosa di inaspettato, il film con Jason Lee e Minka Kelly, è una storia ambientalista, sentimentale e romantica, ma anche divertente e un inno all'amore per gli animali, anche se particolari come i cigni.

Qualcosa di inaspettato, porta il marchio di garanzia Hallmark Channel, quello dei grandi filmoni tv sentimentali, anche nella declinazione di storia per famiglie, adatta a tutte le età, rigorosamente sedute tutte insieme in salotto, fra poltrone e divano.

Qualcosa di inaspettato: la trama e il cast e il trailer del film

Uno dei loro tipici prodotti è Qualcosa di inaspettato, in originale Away and Back, con un tono ironico da commedia in più del solito. Un film diretto da Jeff Bleckner nel 2015, un veterano con all’attivo una carriera lunga cinquant’anni, soprattutto in teatro e in televisione. Ha vinto due Emmy ed è stato candidato a un Tony. Per la tv ha diretto svariati esplodi di telefilm di culto come Dynasty, Remington Steele, Hill Street Blues.

La vicenda del film racconta del vedovo Jack Peterson (Jason Lee) e dei suoi tre figli, che si trovano in casa due rari cigni che hanno nidificato a due passi dalla loro fattoria, in un laghetto. Il capofamiglia vorrebbe liberarsene, nonostante la furiosa opposizione della figlia piccola Frankie (Maggie Elizabeth Jones), che li ha già adottati. Come sua alleata si palesa anche un’ornitologa, Ginny Newsom (Minka Kelly), che non vuole che nessuno si azzardi a toccare i pargoli pennuti, oltretutto orfani. Fra i due adulti inizierà un braccio di ferro, prima condito da ostilità e antipatia, poi sempre più indirizzato come d'ordinanza verso sentimenti più solidi e meno ostili.



Qualcosa di inaspettato: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Tematica ambientalista, l'amore per gli animali e il legame familiare, per non dimenticare un iniziale scetticismo per chi ci sembra molto lontano da noi e poi, però, si scopre molto più affascinante di quanto pensavamo. Sono tematiche classiche del genere, che non mancano anche in Qualcosa di inaspettato.

Parliamo del cast, però. L’ornitologa è la bella Minka Kelly, uno dei personaggi di riferimento (dal 2006 al 2009) della bellissima serie americana, ormai di culto, Friday Night Lights. Californiana di Los Angeles, la Kelly, vero nome Minka Dumont Dufay, è figlia dell’ex chitarrista degli Aerosmith, Rick Dufay. Nel 2010 la rivista Esquire l’ha definita Sexiest Woman Alive, l’hanno dopo ha partecipato alla serie reboot Charlie’s Angels. Il vedovo Jack è interpretato invece da Jason Lee, che ha iniziato la sua carriera come skater professionista, carriera che lasciò a sorpresa per il primo ruolo importante in Generazione X di Kevin Smith, di cui è rimasto buon amico, apparendo in quasi tutti i suoi film successivi. Fra gli altri film: Vanilla Sky, Almost Famous, Nemico pubblico.