Qua la zampa!: una scena italiana in anteprima del film di Lasse Hallström

8 anni dopo aver emozionato milioni di spetttatori in tutto il mondo con la vera storia del cane Hachiko, il regista Lasse Hallström torna nei cinema italiani dal 19 gennaio per raccontare nuovamente di un cane straordinario, anche se questa volta si tratta di una storia di pura fantasia.

Qua la zampa!, tratto dal best seller di di W. Bruce Cameron, pubblicato in Italia con il titolo di Dalla parte di Bailey, vede protagonista un cane saggio e divertente che tra mille avventure e tanti proprietari ci conduce in un viaggio incantato alla ricerca del senso della vita, dell'amore e della lealtà, superando il velo sottile che separa animali ed esseri umani.

In attesa di vedere il film al cinema, ve ne mostriamo una clip italiana in anteprima:





Qua la zampa! si svolge nel corso di cinque decenni. Con la voce di un infaticabile cane (nella versione italiana è di Gerry Scotti) che ci accompagna lungo un percorso avvincente ed esaltante che parla al cuore di chiunque abbia mai amato un animale. Anche se si reincarna nel corpo di molteplici cani nel corso degli anni, è il suo legame indissolubile con uno spirito affine di nome Ethan (Dennis Quaid, nella versione adulta), che guida e ispira il cane durante il suo viaggio per far scoprire al padrone il suo scopo nella vita.