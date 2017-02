Qua la zampa! Il video del cane in pericolo è stato montato in modo da provocare indignazione

Un mese fa, prima dell'uscita di Qua la zampa!, TMZ ha diffuso online un video (lo trovate qua sotto) che mostrava un pastore tedesco sul set, recalcitrante a tuffarsi in acqua e in apparenza a rischio di annegamento. In seguito al video, divenuto presto virale, si era scatenata la furia degli amanti degli animali.

Anche se la Amblin e la Universal, produttori del film, avevano rilasciato una dichiarazione secondo la quale erano stati seguiti "rigidi protocolli per favorire un ambiente sicuro ed etico per gli animali", è stato necessario affidare l'incarico di indagare sull'accaduto a una terza parte, un noto esperto di crudeltà verso gli animali, accreditato da American Humane, importante associazione americana in difesa dei nostri amici.

L'esperto ha visto altro girato e ha parlato coi testimoni dell'accaduto. Il risultato è la conferma che nessun animale è stato in alcun modo danneggiato in quelle scene e che sono state messe in atto numerose misure preventive di sicurezza. Il video, ha riscontrato, non mostra tutto quello che era successo ed è stato montato in modo da provocare l'indignazione del pubblico.

Gli Studios avevano dichiarato che il cane, che si chiama Hercules, "quel giorno non voleva fare lo stunt che si vede nel video, così il team produttivo della Amblin non ha girato quella scena".

American Humane ha detto che l'indagine ha scoperto che il video non faceva vedere cosa era accaduto dopo la seconda scena in cui il cane finisce sott'acqua e cioè che "è stato messo un una tenda riscaldata e sottoposto a una visita che non ha rilevato alcun segno di stress". Inoltre la società ha richiesto un controllo veterinario sul povero Hercules e il medico lo ha trovato in perfetta salute.

Siamo contenti per lui e ci fa piacere che ci sia tanta sensibilità nei confronti del benessere degli animali che lavorano sui set cinematografici. La troupe del film rischiava una bella multa e anche il carcere.