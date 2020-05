Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre, il sequel a quattro zampe su Amazon Prime Video in esclusiva

News Cinema

In esclusiva in streaming su Amazon Prime Video, Qua la zampa 2 vede nel cast Dennis Quaid, Marg Helgenberger e un simpatico cane che deve traslocare.

Qua la zampa 2 - Un amico per sempre, in esclusiva streaming su Amazon Prime Video, è il sequel di Qua la zampa del 2017, dove un cane attraversava le vite dei padroni ai quali via via si legava, reincarnandosi. In questo seguito ritroviamo Bailey in Michigan, nella fattoria gestita da Ethan (Dennis Quaid) e sua moglie Hannah (Marg Helgenberger), suoi nuovi padroni. La sua compagna di giochi preferita è però la nipotina dei due, CJ. Quando la mamma di CJ vuole portare via Gloria dalla fattoria, Bailey non potrà fare altro che seguirla, con l'abituale dedizione dei cani prendendosi cura di CJ in un contesto del tutto nuovo.

Per questo sequel la palla della regia passa da Lasse Hallstrom a Gail Mancuso, autrice tv attiva su serie come il reboot di Pappa e ciccia e Modern Family. La sceneggiatura è ancora una volta basata su un libro di W. Bruce Cameron, specializzato in storie di animali domestici che legano indissolubilmente i propri destini ai nostri: ricordiamo che questi racconti hanno un valore psicologicamente terapeutico, essendo nati da Cameron come consolazione della sua futura moglie Cathryn, che aveva appena perso il suo cane. Nel 2019 un altro dei romanzi di Bruce, pubblicati in Italia da Giunti, ha dato origine al film Un viaggio a quattro zampe.