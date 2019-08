Pyros: lo sci-fi con Reese Witherspoon è stato acquistato da Netflix

News Cinema

L'attrice produrrà anche il progetto insieme a Simon Kinberg.

Dopo aver battuto la concorrenza di Sony e numerose altre compagnie Netflix si è assicurata i diritti del film di fantascienza Pyros, che sarà interpretato da Reese Witherspoon. L’attrice lavorerà al progetto anche in veste di produttrice, insieme a Simon Kinberg. La storia è tratta dal racconto breve Tardy Man, scritto da quel Thomas Pierce che si occuperà anche dell’adattamento cinematografico. Ancora non si sa chi dirigerà il progetto.

Pubblicato lo scorso anno sul New Yorker, Tardy Man racconta di un gruppo di persone che vestono con dei vestiti a prova di fuoco installati direttamente sulla loro spina dorsale. Lavorano per una compagnia che si occupa di recuperare alcuni oggetti di gente ricca quando la loro casa va a fuoco. Per nessun motivo è permesso loro distrarsi dal recupero dell’obiettivo, anche quando c’è a rischio la vita di esseri umani. Una di queste però una volta fa un’eccezione durante una missione, e ciò scatena conseguenze inaspettate per tutti.

Vincitrice dell’Oscar per Quando l’amore brucia l’anima, Reese Witherspoon ha ottenuto un’altra nomination grazie a Wild. Tra i suoi ultimi successi ricordiamo la serie HBO Big Little Lies, in cui recita insieme a Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern e Meryl Streep (entrata nello show nella seconda stagione).