Pupi Avati sarà premiato al festival di Sitges col Nosferatu Award

Una seconda giovinezza per il regista, onorato nell'edizione 2019 della manifestazione, dal 3 al 13 ottobre, che riserva molti eventi al nostro cinema di genere.

Il festival di Sitges,la più prestigiosa manifestazione europea dedicata al cinema fantastico, che si svolge ogni ottobre nella splendida cittadina sul mare, vicino a Barcellona, onora Pupi Avati, nella sezione Brigadoon, col suo maggior premio, il Nosferatu Award.

Il nostro regista, che l'anno scorso ha compiuto 80 anni e che è tornato all'horror con Il signor Diavolo, vive una seconda giovinezza in questa fase della sua carriera.

Ma l'omaggio di Sitges al cinema italiano non finisce qua: sono stati aggiunti alla sezione Brigadoon l'ultimo film di Claudio Lattanzi, Everybody's End, oltre a un documentario sul nostro cinema degli anni Settanta intitolato That's La Morte: Italian Cult Cinema and the Years of the Lead di Xavier Mendik e la retrospettiva Apocalypse Domani. Lucio Fulci avrà un'attenzione particolare grazie al documentario di Simone Scafidi Fulci for Fake.

Tra i titoli interessanti della sezione c'è anche un documentario intitolato George Hilton - The World Belongs to the Daring di Daniel Camargo, sull'attore scomparso poco tempo fa, Blood & Flesh: The Reel Life & Ghastly Death of Al Adamson di David Gregory, incentrato sulla vita (e la terribile morte) di uno dei più famosi registi americani degli anni Sessanta e Settanta, e Deodato Holocaust, dedicato ovviamente a Ruggero Deodato e ai suoi cannibal movies.

Nella retrospettiva Apocalypse Domani, accompagnata da un libro/catalogo, verranno presentati i rip-off dei film americani fatti dal nostro cinema di genere e da registi come Bruno Mattei e molti altri.

Insomma, se avete ancora un po' di ferie il nostro consiglio spassionato è di andare a Sitges dal 3 al 13 ottobre, dove avrebbe anche l'occasione di partecipare, opportunamente truccati da truccatori professionisti, a una lunga e appassionante Zombie Walk.