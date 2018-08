Pupazzi senza gloria: ultimo trailer red band della commedia con Melissa McCarthy e gli scostumati pupazzi

Lo scorso maggio vi avevamo presentato un primo trailer red band di The Happytime Murders, che si chiamerà da noi (e il titolo non è male) Pupazzi senza gloria. il film di Brian Henson (quello dei Muppet, sì) con un cast umano che comprende Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, Joel McHale, Maya Rudolph, Jimmy O. Yang e Leslie David Baker e un sacco di scostumatissimi pupazzi. Nell'imminenza dell'uscita (in America il 24 agosto, da noi il 18 ottobre), la STXfilms ha diffuso un ultimo trailer red band (ovvero vietato, vietatissimo ai minori, o almeno ai bambini) che vi proponiamo.

Quella tentata dal film non è un'operazione inedita: nel 1989 un giovane e ancora sconosciuto Peter Jackson aveva fatto qualcosa di analogo (solo con pupazzi) in Meet The Feebles, ma è indubbiamente la prima volta che accade con un film in cui interagiscono attori umani, anche di una certa notorietà, e con una distribuzione su vasta scala.

La storia sembra prendere in prestito quella di altri noti film, da Chi ha incastrato Roger Rabbit a Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d'Europa: si tratta di una commedia noir in cui due detective, una umana (McCarthy) e uno no, devono collaborare per risolvere il caso dei brutali omicidi del cast di un amato show televisivo di pupazzi.

E per stavolta niente censure: sesso, parolacce senza beep, droga, secrezioni fisiologiche e quant'altro riusciate a immaginare nelle vostre perverse menti, C'è davvero di tutto in questa scatenata commedia per adulti che ha già fatto molto discutere.