Pupazzi senza gloria, ecco il primo trailer italiano dell'irriverente commedia con attori in carne e ossa e non

C'erano una volta i Muppet: Kermit, Miss Piggy, Gonzo, Fozzie e tutti gli altri. Disordinati, caciaroni, un po' cialtroni ma simpaticissimi, e sicuramente amici delle tante generazioni di bambini che con i loro show sono cresciuti.

I Pupazzi senza gloria del film che sarà nei nostri cinema dal prossimo 18 ottobre, però, non sono esattamente quelli che la maggior parte dei genitori vorrebbero far incontrare ai loro figli.

Perché in questa commedia irriverente e politicamente scorretta, che mescola assieme lo spirito di Roger Rabbit, quello di Arma letale e dei noir classici, i pupazzi animati cui fanno da spalla attori in carne ed ossa come Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, e Maya Rudolph si dilettano in attività decisamente poco infantili come il sesso, o il consumo di alcool e droga.

Questo, tanto per darvi un'idea più chiara di quello che vi attenderà al cinema, è il primo trailer italiano di Pupazzi senza gloria.



Pupazzi senza gloria: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La mente dietro Pupazzi senza gloria è quella di Brian Henson, figlio del grande Jim e suo erede, mentre il copione è stato scritto da Todd Berger. La trama del film è quella di due detective, uno umano (e cioè Melissa McCarthy), l'altro no, che devono fare coppia per scoprire chi sta uccidendo i pupazzi che furono protagonisti di un popolarissimo show televisivo, "The Happytime Gang".