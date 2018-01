Psychokinesis, il trailer: dopo Train to Busan, Yeon Sang-ho torna con un nuovo film che andrà su Netflix

Se uno dice, semplicemente, Yeon Sang-ho, magari non dice molto ai più. Eppure, si tratta di uno dei nomi più interessanti e considerati del cinema coreano.

Dire Train to Busan, invece, magari può suonare familiare a chi ha sentito parlare del film, o che magari lo ha visto trasmesso di recente da Rai 4.

Se quello era un adrenalinico e divertente horror con gli zombie, il nuovo film di Yeon parla invece di superpoteri, anche se si tiene ben lontano dall'idea più generale e comune di cinecomic.

Di Psychokinesis, che debutterà in Corea del Sud il prossimo 31 gennaio, e i cui diritti sono stati recentemente acquisiti da Netflix per una distribuzione su scala mondiale, è infatti protagonista un medio-man coreano che, improvvisamente quanto inaspettatamente, scopre di aver sviluppato poteri paranormali, che gli permettono di muovere e far levitare gli oggetti col pensiero, e non solo. E che li usa per davvero, e sul serio, quando sua figlia rimane coinvolta in un catastrofico incidente.

Per capire meglio di cosa stiamo parlando, ecco il trailer originale di Psychokinesis, che sembra un riuscito mix tra azione, thriller e commedia. Come da migliore tradizione di certo cinema popolare proveniente dalla Corea.

Psychokinesis: Il trailer del film - HD