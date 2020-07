Psycho, in arrivo la vera edizione senza tagli in Ultra HD 4K: cosa cambia?

News Cinema

Un cofanetto dedicato a Hitchcock in uscita negli States conterrebbe la versione originale di Psycho, senza tagli: non sarebbe la stessa attualmente in circolazione...

Nel 1960 l'uscita di Psycho firmato dal maestro Alfred Hitchcock sconvolse gli spettatori, e nel corso degli anni il thriller horror con Anthony Perkins e Janet Leigh è rimasto molto disturbante, ma da tempo pensavamo che il film non soffrisse più di censure, eppure evidentemente ci sbagliavamo. Un imminente (negli States) cofanetto in Ultra HD 4K / Blu-ray dedicato a Hitch conterrebbe tra gli extra la versione completa senza tagli di Psycho, finora mai diffusa in alta definizione.

Il lancio non entra nel dettaglio, riferendosi solo a una "versione estesa del film così come fu vista al cinema nel 1960, esattamente come Alfred Hitchcock l'aveva voluto." Non è la prima volta che gli appassionati del Maestro del Brivido s'imbattono in queste sequenze tagliate o ridotte, come dimostra il video che embeddiamo qui in basso, realizzato da un appassionato tedesco: la versione del film trasmessa in Germania, come vedete, presenta meno pruderie e più violenza, inquadrature più lunghe o tagliate, della durata di pochi secondi, eppure significative. Se questo nuovo Psycho in 4K reintegrerà queste immagini, allora potremo parlare in effetti di una prima, vera e reale edizione definitiva di questo capolavoro.

Incidentalmente, anche la dotazione di extra degli altri tre film nel cofanetto non è da disprezzare: La finestra sul cortile, La donna che visse due volte e Gli uccelli sono infatti accompagnati dalle rispettive interviste audio di Francois Truffaut al regista, oltre che da una vagonata di featurette e backstage dedicati ai vari aspetti delle opere.

Speriamo vivamente che il cofanetto, o per lo meno Psycho in versione definitiva, arrivino in Italia.