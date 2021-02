News Cinema

Proxima, una clip italiana esclusiva dal film con Eva Green e Matt Dillon

Domenico Misciagna di 25 febbraio 2021

Eva Green è un'astronauta che non riesce a vivere il rapporto con sua figlia, nel film Proxima con Matt Dillon: ve ne mostriamo una scena in italiano. Il film esce in digitale il 26 febbraio.