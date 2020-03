Proxima: Eva Green astronauta pronta a partire nel trailer del film

News Cinema

La regia è della francese Alice Winocour, nel cast c'è anche Matt Dillon e insieme alle immagini promozionali è arrivato il poster.

Nel film Proxima, diretto dalla regista francese Alice Winocour, Eva Green fa la parte di un’astronauta di nome Sarah Loreau che vede finalmente realizzarsi il suo sogno di andare nello spazio. In un ambiente professionale dominato dagli uomini, la donna ha dovuto farsi strada a fatica, e adesso che manca poco alla partenza ha un unico problema da risolvere: far accettare a sua figlia, che è solo una bambina, l'inevitabile separazione che le attende. Proxima, che è stato presentato al Festival di Toronto, arriverà in sala l'8 maggio e vede nel cast anche Matt Dillon e la piccola Zélie Boulant-Lemesle. Del film è appena stato diffuso il trailer, in cui si vede la preparazione dell'astronauta Green.

Il tema dei viaggi nello spazio ha sempre affascinato i registi. Nel 2019 a cavalcare il genere sono stati James Gray e Brad Pitt con Ad Astra e Natalie Portman con Lucy in The Sky. Per Eva Green, che abbiamo visto l'ultima volta in Dumbo di Tim Burton, è un'esperienza nuova. Lo è anche per Alice Winocour, al suo terzo lungometraggio dopo Augustine e Disorder - La guardia del corpo.

Di Proxima è appena uscito anche il poster, che ci mostra le due "donne" del film.