Prospect: trailer del film a cavallo tra fantascienza, western e steampunk con Pedro Pascal e Jay Duplass

Negli Stati Uniti se ne parla molto dallo scorso mese di marzo, quando venne presentato in prima mondiale al SXSW di Austin, il festival che sta contendendo al Sundance il titolo di principale festival del cinema indie degli USA, e forse non solo.

Si intitola Prospect, ed è un film che, con un budget ridottissimo, mescola al suo interno la fantascienza (con sfumature steampunk) e il western. Racconta la storia di un padre e una figlia che si recano su un lontano pianeta per effettuare una specie di futuristica corsa all'oro, dove l'oro sono delle gemme di un minerale prezioso che si trovano all'interno di delle specie di uova organiche ripiene di sostanze acide, in onore di Alien. Su questo pianeta, nel disperato tentativo di portare a casa ricchezze sufficienti a salvare i loro debiti, dovranno però fare i conti con una natura ostile e, soprattutto con l'avidità rapace di altri cercatori come loro.

Questo è un nuovo trailer di Prospect, che nelle sale statunitensi debutterà in novembre:





Interpretato nei ruoli principali da Pedro Pascal, Jay Duplass, Sophie Thatcher e Andre Royo, Prospect è stato scritto e diretto da Zeek Earl e Christopher Caldwell, che lo hanno sviluppato a partire da un loro precedente e omonimo cortometraggio.