Prospect: il film da vedere e commentare insieme sabato 1 agosto con SimulWatch

News Cinema

Prospect è il film del 2018 che ci offre l'occasione di vedere il "Mandalorian" Pedro Pascal in un diverso contesto di science-fiction. L'appuntamento su SimulWatch è per sabato 1 agosto alle 21.

La visione condivisa di sabato 1° agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un thriller di fantascienza di produzione tra Stati Uniti e Canada.

Prospect è stato presentato in anteprima al festival di cinema South By Southwest di Austin in Texas, oltre che varie altre manifestazioni tra USA e Europa, ottenendo sempre un buon riscontro di pubblico. Il film è interpretato da Pedro Pascal, l'attore nato in Cile ma cresciuto in California che è protagonista della serie The Mandalorian, e dalla giovane Sophie Thatcher qui al suo primo film.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Prospect e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 1° agosto alle 21.

Prospect, film diretto dai due registi Christopher Caldwell e Zeek Earl, racconta la storia di un padre e di una figlia adolescente in viaggio verso un pianeta lontano, speranzosi di arricchirsi grazie a un prezioso minerale, nascosto all'interno di una tossica foresta. Ma non sono gli unici "cercatori d'oro" del pianeta, infatti altri sono sulle tracce delle gemme e scateneranno una spietata concorrenza tra di loro. Non sarà l'avidità degli altri cacciatori l'unico ostacolo da affrontare...anche la natura ostile e gli spietati abitanti della foresta li metteranno in pericolo in una pericolosa avventura che non sembra avere vie di fuga.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Atto di forza.