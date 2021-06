Pronto a partire il Bardolino Film Festival - Immagini, suoni e parole sull’acqua

News Cinema

In arrivo un nuovo evento sulle rive del Lago di Garda, il Bardolino Film Festival, Immagini, suoni e parole sull’acqua, la cui prima edizione sarà all'insegna della partenza di una manifestazione che nasce e della ripartenza di un paese che torna a godersi il cinema in presenza.

Fra pochi giorni terrà, dal 16 al 20 giugno 2021, la prima edizione di Bardolino Film Festival – Immagini, suoni e parole sull’acqua, sulla riva del Lago di Garda. Il filo conduttore che caratterizzerà questa prima edizione recita Re-Start - Ri-Partenza. Attraverso i film e gli incontri si parlerà della voglia di ricominciare, di superare il passato, di cambiare vita, in particolare in un momento come questo, segnato dalla pandemia che ha sconvolto il mondo.

L’Amministrazione Comunale ha affidato al direttore artistico Franco Dassisti l’incarico di ripensare Parole sull’acqua - tradizionale manifestazione che in undici anni ha portato a Bardolino decine di scrittori e giornalisti - con la volontà di costruire un festival polivalente, attento ai molteplici aspetti dell’arte e della cultura, ma con il cinema al centro. Nasce così Bardolino Film Festival, che nel suo sottotitolo “Immagini, suoni e parole sull’acqua” testimonia tutto il suo legame con questa terra e la continuità con quell’esperienza.

Il programma comprende due concorsi internazionali, il Concorso Documentari e il Concorso Cortometraggi, e la sezione BFF SPECIALS Fuori Concorso: cinque soirée in riva al lago con i lungometraggi che meglio hanno inquadrato il tema della Ri-Partenza e con la presenza di alcuni ospiti d’eccezione, che arriveranno al Lido Mirabello per incontrare il pubblico, tramite l’attiguo approdo trasformato in “blue carpet”, colore-simbolo del festival, a richiamare il cielo e l’acqua del Garda. Ad arricchire la proposta BFF INCONTRA..., conversazioni mattutine (11.30) rivolte al pubblico con i protagonisti delle serate precedenti, e BFF BOOKS, incontri pomeridiani con gli autori di alcuni romanzi usciti di recente che ben rappresentano il tema della Ri-Partenza.

La location più suggestiva del Festival sarà il Lido Mirabello di Bardolino, strepitosa venue a bordo lago, con un prato che guarda verso le acque del Benaco. Lì sorgerà il grande schermo sul quale saranno proiettate, en plein air, le migliori novità cinematografiche del 2021, che potranno essere premiate dal pubblico. I concorsi saranno ospitati invece dal Cinema Teatro Corallo di Bardolino, rinnovato per l’occasione dall’Amministrazione Comunale, mentre le presentazioni letterarie saranno alla Sala della Disciplina.

Oltre al programma, sono stati annunciati gli ospiti della serata di apertura, Raoul Bova e Manuel Bortuzzo, che saluteranno il pubblico in occasione della proiezione di Ultima gara. Il film, esordio alla regia di Bova, racconta il coraggio di chi non si arrende e lo fa attraverso la storia di quattro ex campioni di nuoto che decidono di tornare a gareggiare, alla ricerca di una rinascita che solo lo sport con i suoi valori può donare. Tra gli altri ospiti di questa prima edizione: Antonio Pisu, Lodo Guenzi, Catherine Spaak, Francesco Bruni, Nicola Nocella, Raffaella Lebboroni, Alessandro Grande, Francesco Montanari.

L’evento è organizzato dal Comune di Bardolino, con la collaborazione di Fondazione Bardolino Top e con la direzione artistica di Franco Dassisti, patrocinato da Regione del Veneto e Women for Oncology, ed è sponsorizzato da Gsk. Per il programma completo e tutti i dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale del festival.