Promising Young Girl: Carey Mulligan infermiera fetish in cerca di vendetta nel trailer del film

E’ arrivato il nuovo trailer della commedia nera con Carey Mulligan Promising Young Girl, film in salsa #MeToo con protagonista una donna che cerca vendetta.

Chi ha visto la selezione del Sundance Film Festival edizione 2020 ha scritto che Promising Young Girl era uno dei migliori titoli della selezione. Si tratta di un thriller che è anche un po’ commedia nera in salsa #Metoo in cui Carey Mulligan ha una maniera tutta sua di vendicarsi sul sesso forte, ricorrendo a travestimenti e a un paio di scarpe laccate rosse molto molto fetish. Il personaggio interpretato dall'attrice si chiama Cassie e voleva diventare medico, ma una violenza sessuale l'ha traumatizzata. In più nessuno all'epoca le ha creduto, e per questo oggi è davvero arrabbiata, un po’ come Liam Neeson in Io vi troverò, solo che in questo caso non ci sono grida, calci e pugni, ma una serie di piani perfettamente orchestrati.

Promising Young Girl sarebbe dovuto arrivare in sala nel mese di aprile, ma i cinema erano chiusi per le ben note ragioni, e quindi l’uscita è stata rimandata al 25 dicembre, data curiosa per far debuttare una black comedy, ma è pur vero che i film con un forte messaggio femminista adesso vanno per la maggiore (come dimostra il successo di Enola Holmes), e diffonderlo anche durante le feste è cosa buona e giusta.

Promising Young Girl segna l'esordio nella regia di Emerald Fennell, attrice e showrunner della seconda stagione di Killing Eve. Nel cast, accanto a Carey Mulligan, ci sono Laverne Cox, Bo Burnham, Alison Brie, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Max Greenfield, Christopher Mintz-Plasse, Chris Lowell, Sam Richardson, Molly Shannon e Clancy Brown. Del film è appena stato diffuso un nuovo trailer. Eccolo qui: