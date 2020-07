Project Power: il trailer del film Netflix con Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt

News Cinema

Diretto da Henry Joost & Ariel Schulman, Project Power racconta di un mondo dove inizia a circolare una pillola misteriosa in grado di dare temporaneamente superpoteri a chi l'assume. Il film sarà in streaming su Netflix dal 14 agosto.

Sarà disponibile in streaming su Netflix dal 14 agosto un film intitolato Project Power, di cui vi mostriamo il primo trailer.

Diretto da Henry Joost & Ariel Schulman, gli autori di un documentario che ha suscitato enorme clamore come Catfish e di film come Paranormal Activity 3 e 4, questo nuovo Originale Netflix vede protagonisti Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt e Dominique Fishback, al cui fianco appaiono colleghi come Rodrigo Santoro, Colson Baker, Allen Maldonado, Amy Landecker e Courtney B. Vance. Il copione è firmato da Mattson Tomlin.

Project Power è un film d'azione in cui tre personaggi molto diversi l'uno dall'altro si alleano per fermare la diffusione di una pillola che dova superpoteri temporanei a chi la prende, e che come conseguenza ha portato a un aumento della criminalità cittadina.

Project Power: il trailer ufficiale italiano del film

La sinossi ufficiale di Project Power

Per le strade di New Orleans comincia a diffondersi la voce di una misteriosa nuova pillola che scatena superpoteri diversi a seconda di chi la prende. Il problema? Non sai cosa succederà finché non la prendi. Mentre alcuni sviluppano una pelle antiproiettile, il dono dell'invisibilità o una forza sovrumana, per altri la reazione è letale. Quando la pillola provoca un pericoloso aumento della criminalità in città, un poliziotto locale (Joseph Gordon-Levitt) si allea con una giovane spacciatrice (Dominique Fishback) e un ex soldato motivato da una vendetta segreta (Jamie Foxx) per combattere il potere ad armi pari, prendendo la pillola nella speranza di riuscire a trovarne e a fermarne gli inventori.

