Project Power: il film da vedere e commentare insieme giovedì 3 settembre con SimulWatch

News Cinema

Una pillola che dona superpoteri è al centro della storia del film Project Power, con Joseph Gordon-Levitt e Jamie Foxx. L'appuntamento su SimulWatch è per giovedì 3 settembre alle 18:30.

La visione condivisa di giovedì 3 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un recente thriller con elementi di fantascienza e supereroi. Project Power è diretto da Henry Joost e Ariel Schulman ed è basato su un'idea originale di Mattson Tomlin. Quest'ultimo ne ha anche scritto la sceneggiatura che è stata al centro di accesa guerra tra gli studios di Hollywood per accaparrarsela, con la vittoria finale di Netflix. Tomlin è anche uno degli sceneggiatori nel nuovo The Batman con Robert Pattinson.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Project Power e commentarlo con gli amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 3 settembre alle 18:30.

Ambientato nella città di New Orleans, Project Power racconta di una pillola in grado di regalare per soli cinque minuti, una serie di superpoteri a chi la ingerisce. Tali poteri sono imprevedibili. Alcune persone diventano invisibili, altre vengono dotate di una super forza, altre ancora resistono ai proiettili, mentre alcune sviluppano reazioni che provocano la morte. Quando in città, a causa di questa nuova pillola il crimine arriva a livelli pericolosi, un poliziotto locale (Joseph Gordon-Levitt) avrà il compito di togliere la droga dalla strada. Per raggiungere il suo obiettivo e mettersi sulle tracce del gruppo responsabile della diffusione della pasticca, il poliziotto si farà aiutare da una giovane spacciatrice (Dominique Fishback) e da un ex soldato alimentato da una vendetta segreta (Jamie Foxx). Inoltre molto presto il poliziotto capirà che l'unico modo per combattere gli utenti che hanno assunto la pasticca sarà quello di provarla lui stesso.



Project Power: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Nico, 1988.