Proiettile vagante: il trailer del Fast & Furious francese in arrivo su Netflix

News Cinema

Siccome in Francia i film d'azione li sanno fare bene da molto tempo, perché non lanciarsi in qualcosa che ricordi la saga di Fast & Furious? Ed ecco in arrivo Proiettile vagante, titolo Netflix in uscita a giugno 2020.

Un film francese con un buon sovraccarico di energia è in arrivo a giugno su Netflix. Il titolo è Balle perdue, in italiano Proiettile vagante, è bastano i primi dieci secondi del trailer per capire che possiamo sintonizzarci sulla frequenza della saga di Fast & Furious per capire che l'adrenalina è tra gli ingredienti principali del film. Il protagonista di Proiettile vagante è Lino, interpretato da Alban Lenoir che abbiamo visto nella serie Marianne, sempre su Netflix. Lenoir ha anche un curriculum con stuntman e non c'è ragione di pensare che non si sia trovato a suo agio sul set di questo movimentato film.

Leggi anche Cosa sappiamo finora di Fast & Furious 9 e 10

Proiettile vagante: la trama del film d'azione francese

Lino è un genio della meccanica, nessuno sa elaborare le automobili come lui. Sfortunatamente per lui arriva il giorno in cui si fa arrestare per una rapina andata male, ma il capo di una unità speciale della polizia gli offre la chance di evitare la prigione se mette a disposizione le sue conoscenze per un team di poliziotti piloti. Qualche tempo più tardi finisce incastrato per un omicidio che non ha commesso e diventa un fuggitivo, con l'unico scopo di trovare un proiettile perduto che dimostrerebbe la sua innocenza. Diretto dall'esordiente Guillaume Pierret, il film è disponibile su Netflix dal 19 giugno. Qui sotto il trailer di Proiettile vagante.