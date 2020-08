Profumo di donna: il film da vedere e commentare insieme domenica 9 agosto con SimulWatch

News Cinema

È un regalo prezioso da farsi quello di vedere Profumo di donna, grandissimo film di Dino Risi con un magnifico Vittorio Gassman. L'appuntamento su SimulWatch è per domenica 9 agosto alle 15.

La visione condivisa di domenica 9 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una celebre commedia italiana diretta da Dino Risi nel 1974.

Profumo di donna è tratto dal romanzo Il buio e il miele scritto da Giovanni Arpino, la cui prima pubblicazione risale al 1969. Il film è valso a Risi il David di Donatello per la miglior regia, lo stesso riconoscimento assegnato a Vittorio Gassman come miglior attore dell'anno per la sua magnifica interpretazione. Il remake americano del 1992 ha permesso ad Al Pacino di vincere il suo primo e unico Oscar. L'appuntamento per vedere tutti insieme Profumo di donna e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 9 agosto alle 15.

La storia di Profumo di donna (che fu candidato all'Oscar come miglior film straniero) racconta del capitano Fausto Consolo e il tenente Vincenzo sono rimasti ciechi per l'esplosione di una granata durante le manovre. Stanchi della loro menomazione, i due ufficiali hanno deciso di suicidarsi. Consolo parte da Torino per raggiungere Vincenzo a Napoli. Gli fa da accompagnatore il soldatino Bertazzi Giovanni che il capitano soprannomina Ciccio. Stravagante, impetuoso parolaio e sentenzioso, Consolo rende la vita difficile a Ciccio che, tuttavia, ne subisce il fascino. A Roma, infatti, ove l'ufficiale ha fatto tappa per conversare con il cugino sacerdote, il ragazzo si rende conto che le maligne insinuazioni sulla fidanzatina Diana sono tutt'altro che infondate.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

