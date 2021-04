Profile: nel trailer del thriller di Timur Bekmambetov una giornalista a caccia di jihadisti sul web

News Cinema

È arrivato il trailer ufficiale di Profile, il nuovo thriller di Timur Bekmambetov, presentato al festival di Berlino, in cui una giovane giornalista decide di posare per un'estremista e cercare jihadisti sul web.

Si intitola Profile, il nuovo film del regista russo kazako Timur Bekmambetov, tornato alla regista tre anni dopo Ben Hur. Risale infatti al 2018 questo suo thriller, presentato al festival di Berlino di quell'anno, ma esce solo adesso, per la precisione il 14 maggio in America, distribuito da Focus Features, che ha diffuso il trailer nell'occasione.

Ispirato a una storia vera, raccontata nel libro di una giornalista francese, che ha dovuto cambiare identità ed è protetta costantemente da una scorta, intitolato "In the Skin of a Jihadist", ha al centro una giovane giornalista inglese, che crea un falso profilo su internet per attrarre e smascherare in un articolo un vero jihadista e i suoi metodi di reclutamento. Quando riesce ad "agganciare" uno di loro, deve lottare per non essere risucchiata nel vortice di questo pericoloso corteggiamento ed evitare di diventare lei stessa un'estremista terrorista o una vittima.

Come Searching, Profile, scritto da Britt Poulton e interpretato da Valerie Kane e Shazad Latif, è girato nel formato Screenlife. Non sappiamo ancora se e come arriverà anche sui nostri schermi.