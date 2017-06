Professor Marston & The Wonder Women: il teaser trailer del film sul creatore della supereroina della DC Comics

Mentre in sala impazza in tutto il mondo Wonder Woman, l'acclamato film di Patty Jenkins che è una sorta di origin story dell'omonima supereroina dell'universo DC Comics, ecco arrivare online il trailer di un film che racconta la storia di chi quel personaggio l'ha creato veramente: William Moulton Marston.

Prodotto dalla Annapurna Pictures di Megan Ellison, la società che ha messo il suo marchio su buona parte del miglior cinema indipendente americano degli ultimi anni, il film s'intitola Professor Marston & The Wonder Women, è stato scritto e diretto da Angela Robinson, nota per la sua attività di sceneggiatrice per serie come The L World e True Blood, e vede protagonisti Luke Evans, Bella Heathcote e Rebecca Hall.

Non è solo per sfruttare l'onda di popolarità che circonda Wonder Woman, che è nato questo film: William Moulton Marston è stato un personaggio davvero insolito, e la sua storia è di quelle degne di essere raccontate.

Psicologo laureato ad Harvard, inventore della macchina della verità, Marston fu anche sceneggiatore di alcuni film hollywoodiani degli anni Dieci, e visse una relazione che oggi definiremmo poliamorosa con la moglie Elizabeth Holloway Marston e con una studentessa di nome Olive Byrne: un amore per le donne, e per queste due donne in particolare, che di certo ebbe una grande influenza sull'invenzione di Wonder Woman, avvenuta all'inizio degli anni Quaranta.