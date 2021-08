Prisoners of The Ghostland: Nicolas Cage in azione nel trailer del film di Sion Siono!

News Cinema

Un altro eccentrico ruolo per Nicolas Cage nel bizzarro Prisoners of the Ghostland, debutto in lingua inglese di Sion Siono, di cui è appena uscito il trailer.

Dopo aver visto il trailer di Prisoners of the Ghostland, debutto in lingua inglese del regista giapponese Sion Siono, con un Nicolas Cage in grande spolvero che pronuncia battute come "Io... sono... radioattivo", siamo sicuri che, come noi, non vedrete l'ora di vedere questo bizzarro film, che speriamo qualcuno faccia arrivare anche in queste lande desolate. In America uscirà al cinema e on demand il 17 settembre.

Mix tra western, fantascienza, arti marziali e con un pizzico di 1997: Fuga da New York, Prisoners of the Ghostland vede il personaggio di Cage, un rapinatore di banche, costretto da un malvagio signore della guerra (interpretato da Bill Moseley, nome caro a tanti appassionati di horror), il Governatore di Samurai Town, a tentare una missione suicida: recuperare la nipote rapita e portata nella cosiddetta Ghostland, entro 5 giorni, altrimenti... bum!

Ed ecco il trailer.