Primo trailer per The Man Who Killed Don Quixote di Terry Gilliam

Ewan McGregor in The Man Who Killed Don Quixote

Il sito inglese Empire ha avuto direttamente da Terry Gilliam, nell’atmosfera informale di un party cannense, la notizia che molti aspettavano. Sarà Ewan McGregor ad affiancare Robert Duvall in The Man Who Killed Don Quixote, il film che Gilliam ha finalmente rimesso in piedi