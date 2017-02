Primo trailer per The Beguiled di Sofia Coppola con Colin Farrell!

È arrivato il primo trailer di The Beguiled, il film con cui Sofia Coppola si cimenta con la difficile arte del remake, per la precisione quella di un film di culto come La notte brava del soldato Jonathan (1971) di Don Siegel con Clint Eastwood.

La storia è quella di un soldato nordista ferito, che trova ospitalità e cure in un collegio femminile del Sud. Il problema è che la sua presenza scatena passioni, invidie e gelosie e le cose si volgeranno al peggio per lui.

Sofia Coppola ha rifatto The Beguiled con Colin Farrell nel ruolo del soldato, Nicole Kidman in quello della direttrice e tra le collegiali Elle Fanning e Kirsten Dunst. La storia è tratta dal romanzo "A Painted Devil" di Thomas P. Cullinan. L'uscita americana è prevista per il 23 giugno.