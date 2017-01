Primo trailer per The Assignment di Walter Hill

Qualche giorno fa, in un articolo in occasione del 75simo compleanno di Walter Hill, accennavami anche alla sua ultima regia, allora ancora intitolata (Re) Assignment. Adesso il film, che è stato presentato all'ultimo festival di Toronto, è stato ribattezzato The Assignment ed ha anche un trailer.

La storia è a dir poco singolare: un sicario della mafia, Frank Kitchen (Michelle Rodriguez), viene tradito e "per punizione" sottoposto da una dottoressa (Sigourney Weaver) ad un'operazione di cambio di sesso. Quando si risveglia parte in cerca di vendetta contro chi gli ha cambiato l'identità.

Sulla carta è una di quelle assurde idee che hanno reso grande il cinema action degli anni Ottanta, ma a leggere i primi pareri c'è poco da stare allegri. Del cast fa parte anche Tony Shaloub.