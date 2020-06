Primo giorno di riapertura dei cinema: quali film siete andati a vedere?

News Cinema

Il 15 giugno alcuni cinema italiani hanno riaperto: ecco il primo boxoffice dopo il lockdown. C'è qualcosa che avete visto anche voi?

Ieri 15 giugno 2020 alcuni cinema in Italia hanno riaperto i battenti, nel rispetto delle norme di sicurezza dopo il lockdown causato dal Covid-19: quello che vi presentiamo è il quindi il primo boxoffice italiano dopo la riapertura delle sale, almeno ufficialmente, dato che molti esercenti hanno comprensibili perplessità nell'affrontare gli oneri della ripartenza senza uscite di rilievo (non disponibili in streaming). Questo pezzo quindi nasce per informazione e, non lo nascondiamo, anche per speranza: sarebbe ingiusto paragonare questi numeri a quelli "normali", però è piacevole sapere che, almeno nominalmente, è tornato un motivo per osservare una classifica di questo tipo. Prima di iniziare, un altro numero, che di solito non diamo: sommando le presenze delle prime dieci posizioni, sono tornate al cinema ieri 1.242 persone. Dedichiamo il pezzo a loro, sicuri che per il prossimo fine settimana la cifra si alzerà.

Il primo posto spetta ai Miserabili di Ladj Ly, non un adattamento del romanzo di Hugo, ma un titolo amaramente ironico per una storia cruda sulle condizioni difficili della periferia parigina: l'incasso è di 1.280 euro.

Seconda posizione per uno dei film italiani più lodati della stagione, il crudo e spietato Favolacce dei Fratelli d'Innocenzo, finora inedito in sala, vincitore dell'Orso d'Argento per la migliore sceneggiatura a Berlino: registra 820 euro.

Al terzo posto troviamo Bad Boys for Life, il terzo capitolo della saga action poliziesca con Will Smith e David Lawrence, uno degli ultimi incassi di rilievo prima del lockdown: i suoi 770 euro vanno a confluire nel totale di 1.402.000.

Parasite, il film fenomeno sudcoreano pluripremiato agli Oscar, riappare in quarta posizione con 580 euro, ad alimentare il suo eccellente risultato di 5.554.000 euro.

Chiudiamo la top five con l'esordio del Tornare di Cristina Comencini, con Giovanna Mezzogiorno nei panni di una donna che torna a Napoli dall'America, per svuotare la casa paterna e rimanere coinvolta in nuove vicende e antichi ricordi. Incassa 570 euro. Leggi anche Riapertura dei cinema: tutte le informazioni, le sale e i film che troveremo I Miserabili: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

