Primo ciak negli USA per Monica: il nuovo film di Andrea Pallaoro è il secondo di una trilogia dedicata alle donne

News Cinema

Alla sua terza regia cinematografica, Andrea Pallaoro dirige negli USA una storia su una donna che torna nella cittadina del Midwest dove è cresciuta per accudire la madre malata. Il film si intitola Monica.

Partono oggi in Ohio negli USA, precisamente a Cincinnati, le riprese di Monica per la regia di Andrea Pallaoro. Si tratta del terzo film per il regista 39enne nato a Trento che ha conseguito un master di regia cinematografica al California Institute of Arts. I precedenti film di Pallaoro, Medeas e Hannah, sono stati presentati entrambi alla Mostra del Cinema di Venezia, il primo nel 2013 nella sezione Orizzonti, il secondo nel 2017 per il quale la protagonista Charlotte Ramplig ha vinto la Coppa Volpi.

Dopo Hannah, Monica è il secondo capitolo di una trilogia dedicata alle donne. La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista insieme a Orlando Tirado. La storia è quella di una donna che, per la prima volta dopo 20 anni, torna a casa nel Midwest per prendersi cura della madre malata. Attraverso i temi dell’abbandono, l’invecchiamento, il rifiuto, l’accettazione e il perdono, conosciamo Monica e il suo mondo fatto di dolore e paura, ma soprattutto di coraggio. Il film è un viaggio attraverso i bisogni e i desideri di una donna che apre uno sguardo conoscitivo sulla condizione umana.



Fanno parte del cast del film Patricia Clarkson, Adriana Barraza, Trace Lysette, Emily Browning e Joshua Close. Monica è prodotto da Gina Resnick (Tredici variazioni sul tema, Medeas), Christina Dow (Hannah), Eleonora Granata (Medeas) e Andrea Pallaoro, ed è coprodotto da Marina Marzotto e Mattia Oddone per Propaganda Italia con Rai Cinema, Riccardo Di Pasquale, Antonio Adinolfi e Gabriele Oricchio per Fenix Entertainment e con Giorgia Lo Savio per Alacran pictures.

Il film è sostenuto dal bando selettivo di coproduzione del Ministero della Cultura.