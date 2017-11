Primo ciak a Torino per Nessuno come noi, il nuovo film di Volfango De Biasi

Quest'anno non troveremo il bravo Volfango De Biasi alla regia di un film di Natale alternativo, dopo la trilogia comica degli ultimi tre anni con Lillo e Greg. Il regista è infatti impegnato in un altro progetto, il film Nessuno come noi, di cui si è battuto il primo ciak lunedì 27 novembre a Torino, dove le riprese si protrarranno per cinque settimane.

Si tratta di una commedia tratta dall’omonimo romanzo di Luca Bianchini. Il cast è composto da Alessandro Preziosi, Sarah Felberbaum, Vincenzo Crea, Leonardo Pazzagli e Sabrina Martina. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, Nessuo come noi è una produzione Italian International Film, società controllata da Lucisano Media Group, con Vision Distribution e uscirà nelle sale distribuito da Vision Distribution.

Ambientato nella Torino degli anni Ottanta, quando non esistevano social network e smartphone, Nessuno come noi è una commedia romantica dai risvolti amari sulle imperfezioni dell’amore. Cosa succede al tuo cuore quando scopri che la ragazza di cui sei perdutamente innamorato si fidanza con il tuo migliore amico? Cosa succede alla tua anima quando scopri che la tua insegnante e maestra di vita vive un amore clandestino con il padre del tuo migliore amico? Qual è il vero significato dell’amicizia quando scopri che è l’unico antidoto ai dolori del cuore?

Nessuno come noi è sceneggiato da Luca Bianchini, Marco Ponti, Volfango De Biasi e Tiziana Martino. La fotografia è di Roberto Forza, il montaggio di Stefano Chierchiè, la scenografia di Giorgio Barullo e i costumi di Grazia Materia.