Primitive Wars: guerra del Vietnam e dinosauri nel full trailer del film con Jeremy Piven

Un esperimento inedito è quello tentato nel film Primitive Wars, che mette insieme Vietnam movie e dinoauri per un action horror quantomeno audace. Sarà riuscito? In America sta per uscire al cinema, noi vi proponimo il divertente full trailer.

il successo di Jurassic World - La rinascita ci ha dimostrato, se pure ce ne fosse stato bisogno, quanto ancora ci piacciono i film coi dinosauri: the bigger, the better. Un filone che invece da tempo, per ovvi motivi, non si trova più al cinema è quello dei Vietnam movies, film bellici ambientati durante la "sporca guerra" per antonomasia, raccontata da geniali autori come Francis Ford Coppola, Michael Cimino, Stanley Kubrick e Oliver Stone, tra gli altri. Probabilmente nostalgico di quel cinema, il regista Luke Sparke ha unito il tema della valle perduta in cui vivono ancora i giganteschi animali preistorici e quello della pattuglia di berretti verdi smarrita in missione e del gruppo incaricato di ritrovarla. Il risultato è Primitive Wars, con un cast capitanato da un bravo attore come Jeremy Piven. Questo insolito horror/action/ uscirà in America il 21 agosto e dopo avervi fatto vedere tempo fa il teaser, siamo ora in grado di mostrarvi il full trailer originale.

Primitive Wars: la trama e il cast

Intanto va detto che Primitive Wars è tratto da un rpmanzo di fantascienza bellica del 2017, scritto da Ethan Pettus. La storia è semplice e sicuramente l'avrete capita già dal trailer: Vietnam, 1968. Un'unità di recupero conosciuta come Vulture Squad (Squadra Avvoltoi) viene inviata in un'isolata valle della giungla per scoprire il fatto di un plotone di Berretti Verdi scomparso. Spesso scoprono di non essere soli e devono affrontare la minaccia più terrificante che abbia mai camminato sulla terra. Del cast, oltre a Piven, fanno parte Anthony Ingruber, Aaron Glenane, Carlos Sanson Jr, Ana Thu Nguyen, Adolphus Waylee, Richard Brancatisano, Marcus Johnson e Jake Ryan. Chissà se Primitive Wars arriverà mai in Italia, magari su qualche piattaforma. Noi speriamo di sì perché, sia pure con tutti i limiti di budget dei film non prodotti da uno Studio, in genere sono visioni piuttosto divertenti