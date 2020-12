Prime Video: i Film in streaming a gennaio 2021

News Cinema

Come al solito le novità su Prime Video in zona lungometraggi, anche per i mese di gennaio 2021, si articolano su film in streaming originali o in esclusiva, e opere di terze parti che saranno visionabili sul servizio, già incluso nella sottoscrizione Amazon Prime. Nel panorama di questo mese s'intravedono un documentario su una figura molto nota della cronaca recente, nonché diversi classici...

Prime Video, i film originali e le esclusive del gennaio 2021

I am Greta: avrete sicuramente sentito parlare della giovanissima attivista Greta Thunberg, che in questo documentario su Amazon Prime Video, disponibile dal 3 gennaio, viene seguita nel suo crescente impegno per la cura dell'ambiente, fino al viaggio sull'Atlantico nel 2019. Seguono due film italiani di stampo molto diverso: dal 4 gennaio La stanza di Stefano Lodovichi vede Stella (Camilla Filippi), prossima al suicidio, chiusa in una morsa tra il suo ex Sandro (Edoardo Pesce) e un misterioso sconosciuto, Giulio (Guido Caprino). Dall'8 gennaio invece è la volta della delicata commedia Sul più bello, dove Marta, non troppo avvenente e condannata da una malattia genetica, rivendica il suo diritto a un amore totalizzante.

Di stampo del tutto diverso è One Night in Miami (dal 15 gennaio), dove si racconta la notte di confronto trascorsa insieme tra Cassius Clay (Eli Goree) futuro Muhammad Ali, insieme a Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown, quattro figure storiche dell'attivismo per i diritti degli afroamericani.



Sono commedie sentimentali anche il francese Forte (dal 25), dove una ragazza bruttina sovrappeso decide di dare una svolta alla sua vita con la pole dance, e l'americano Sai tenere un segreto? (dal 20 gennaio), nel quale Alexandra Daddario, sicura che il suo aereo stia per precipitare, racconta i suoi segreti al vicino di posto: tutto finisce bene, ma quello sconosciuto diventa il suo capo! E adesso? Dal romanzo di Sophie Kinsella. Il legame tra Raffaella Carrà e la Spagna esplode invece in Ballo Ballo, musical in arrivo sulla piattaforma dal 25 gennaio, vicenda di una ragazza che molla lo sposo sull'altare per abbracciare la vita di un programma televisivo di ballo a Madrid, negli anni Settanta. Colonna sonora a tema Raffaella, naturalmente.

Prime Video, a gennaio 2021 tra Piedipiatti, Footloose e Terminator

Piuttosto ricco anche il piatto dei film di terze parti, con l'arrivo il 1° gennaio di alcuni classici come Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills (primo e secondo atto), il cult musical Footloose con Kevin Bacon, il mai troppo lodato Paddington 2, i due Terminator minori cioè Terminator Salvation e Terminator Genisys, Il codice da Vinci e l'ultimo Transformers di Michael Bay, cioè Transformers - L'ultimo cavaliere.

Attenti però anche al curioso Padrenostro di Claudio Noce con un notevole Pierfrancesco Favino, dal 10 gennaio, e all'horror Unfriended - Dark Web, dall'11. Da ricordare inoltre che, dal 15 gennaio, gli anime di Lupin III inonderanno Amazon Prime Video, non solo come sapevamo con le storiche serie tv, ma anche con 17 lungometraggi animati dedicati al personaggio di Monkey Punch, per ora non tutti identificati: si fanno i titoli di Lupin e il tesoro del Titanic e Il dizionario di Napoleone. Leggi anche Colpo grosso su Amazon Prime Video: Lupin III arriva in streaming e ruba la scena a tutti