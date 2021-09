Prime Video, i Film di Settembre 2021: Cenerentola, la nuova regia di Melanie Laurent, tutti i Batman

News Cinema

A settembre 2021 Prime Video propone gli originali Cenerentola con Camilla Cabello, il ritorno alla regia di Melanie Laurent con Le Bal des Folles, tutti i film con Batman e una nutrita selezione dei film di Carlo Verdone.

Sono ben cinque i film originali su Prime Video in questo mese di settembre 2021: si comincia dal 3 settembre con Cenerentola, interpretato dalla cantante Camilla Cabello al suo debutto da attrice. La commedia romantica musical di Kay Cannon è una rivisitazione moderna della celebre fiaba, dove la protagonista sogna di diventare una stilista ma vive in uno scantinato, tiranneggiata dalla matrigna (Idina Menzel) e delle sorellastre Anastasia e Genoveffa. Guarda Cenerentola su Prime Video Cenerentola: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film Amazon - HD

È all'insegna della musica anche Everybody's Talking About Jamie (dal 17), una commedia brillante in un un adolescente decide che avrà un futuro da drag queen, spalleggiato dalla madre, dalla migliore amica e da una veterana drag queen (il grande Richard E. Grant), ma osteggiato dai compagni di scuola, da suo padre e da una tutor poco convinta.

Rimanendo in tema di sentimenti e musica c'è da segnalare inoltre Birds of Paradise (dal 24), dove una ragazza americana proveniente dalla Virginia si lega a Parigi a una compagna di corso, in una scuola di danza classica: il premio finale è entrare nelcorpo di ballo dell’Opéra di Parigi. Il film è basato sul romanzo di A.K. Small, "Bright Burning Stars".

Prime Video a settembre 2021, drammi e tensioni in altri film originali

Le Bal des Folles (dal 17) è la nuova regia dell'attrice Mélanie Laurent, che cointerpreta questo film in costume che ha come protagonista Lou de Laâge nei panni di Eugénie, che alla fine dell'Ottocento scopre di poter parlare con i morti: rinchiusa in manicomio, troverà solo un legame con l'infermiera Geneviève (Laurent), mentre la vicenda si avvicina al suo climax dell’annuale "Bal des folles", il "ballo delle donne folli", organizzato presso l'ospedale. Il film è tratto dal romanzo di Victoria Mas "Il ballo delle pazze".

È un'esclusiva Prime Video invece l'italiano Il giudizio di Gianluca Mattei e Mario Sanzullo, con Fortunato Cerlino e Caterina Murino: è la storia di una famiglia lacerata dall'incarceramento del nonno Ettore, modello per il giovane Junior, che rimprovera a suo padre di non essere alla sua altezza.

La tensione sale prepotentemente nel recupero del genere thriller erotico, con l'americano The Voyeurs, dove Sydney Sweeney e Justice Smith sono una giovane coppia intrigata dalle abitudini erotiche dei vicini, almeno finché assistono a qualcosa davanti alla quale non possono più limitarsi a guardare...



The Voyeurs: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Prime Video a settembre 2021, i film di terze parti sulla piattaforma di streaming

Oltre a originali ed esclusive, naturalmente Prime Video a settembre 2021 offre film di terze parti, come per esempio dal 1° settembre tutta la saga cinematografica di Batman (la bilogia di Tim Burton, il camp di Schumacher, la trilogia di Nolan). Guarda Batman su Prime Video Guarda Batman Forever su Prime Video Guarda Batman Begins su Prime Video

Non manca nemmeno, sempre dal 1° settembre, un campione della vasta produzione di Carlo Verdone (I due carabinierei, L'amore è eterno finché dura, Viaggi di nozze). Guarda I due carabinieri su Prime Video Guarda L'amore è eterno finché dura su Prime Video Guarda Viaggi di nozze su Prime Video

Dal 9 settembre sarà invece la volta del nuovo Giustiziere della notte con Bruce Willis, e dal 13 appariranno i primi due lungometraggi anime di Lupin III, cioè La pietra della saggezza e Il castello di Cagliostro. C'è spazio anche per il Dolittle di Robert Downey Jr. dal 19, per il Sicario di Denis Villeneuve (dal 24) e per l'allegra avventura di Playmobil - The Movie dal 30 del mese.