Prime Video, i Film di Novembre 2021: Louis Wain con Benedict Cumberbatch, l'arturiano Sir Gawain di Dev Patel

A novembre 2021 Prime Video propone Il visionario mondo di Louis Wain con Benedict Cumberbatch, Sir Gawain e il Cavaliere Verde con Dev Patel, ma c'è anche L'uomo invisibile di Leigh Whannell.

Il novembre 2021 di Prime Video in zona film è all'insegna degli attori britannici, con un'esclusiva e un Amazon Original di rilievo, senza dimenticare una commedia, le consuete proposte documentaristiche e i film di terze parti, che vanno ad arricchire il catalogo degli abbonati al servizio Amazon Prime e che a questo giro presentano un grande successo horror degli ultimi tempi.

Prime Video, i film Amazon Original e le esclusive di novembre 2021

L'esclusiva Prime Video Il visionario mondo di Louis Wain, disponibile dal 5 novembre, è il fiore all'occhiello del mese, in tutti i sensi: interpretato da Benedict Cumberbatch, il protagonista di questa storia è l'eccentrico artista britannico Louis Wain, specialista in quadri dedicati ai suoi amati gatti, opere dal gusto quasi psichedelico. La vicenda si svolge nei primi decenni del '900 e vede il pittore conrontarsi anche con sua moglie Emily Richardson, interpretata da Claire Foy. Dirige Will Sharpe.







Dal 16 novembre sarà invece Dev Patel il protagonista di Sir Gawain e il Cavaliere Verde, Amazon Original scritto e diretto dal David Lowery autore di The Old Man and the Gun. Direttamente dal Ciclo Arturiano, si narra di Sir Gawain, volitivo nipote di Re Artù, votato alla distruzione di un fantomatico gigantesco Cavaliare Verde. Riuscirà ad eliminarlo e a dimostrare il suo valore? Nel grande cast ci sono anche Alicia Vikander e Joel Edgerton.





I documentari A Man Named Scott (Original, dal 5) e B3N: Respira (esclusiva, dal 12) sono invece dedicati a due cantanti, rispettivamente Kid Cudi e il nostrano Benjamin Mascolo alias B3N (nel film appare naturalmente anche Bella Thorne).

Se poi volete ridere, dal 30 novembre arriverà Queenpins - Le regine dei coupon, un Amazon Original basato su una storia vera, dove Kristen Bell e Kirby Howell-Baptiste sono una casalinga annoiata e una vlogger che scoprono un modo di raggirare tante aziende a partire dai coupon sconto. Sulle loro tracce un ispettore delle poste (Vince Vaughn) e un addetto (Paul Walter Houser) alla prevenzione delle perdite di una delle catene truffate. Scrivono e dirigono Aron Gaudet e Gita Pullapilly.



Prime Video, i film in prima e seconda visione di novembre 2021