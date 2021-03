Prime Video, i film di marzo 2021: Il principe cerca figlio, Bastardi a mano armata e la saga di Equalizer

News Cinema

Su Prime Video in streaming a marzo 2021 tra i film originali Il principe cerca figlio, Bastardi a mano armata e L'amico del cuore, mentre tra le opere di terze parti compaiono i due Equalizer con Denzel Washington e The Truman Show.

Come ogni mese esaminiamo l'offerta in streaming di Prime Video, concentrandoci sui film proposti, originali, esclusive o di terze parti. Tra gli originali Amazon Prime Video di marzo 2021 svetta dal 5 marzo Il principe cerca figlio con Eddie Murphy, sequel del leggendario Il principe cerca moglie del 1988: 32 anni dopo Akeem, divenuto re, torna in America quando scopre di avere lì un figlio che non ha mai conosciuto. Stesso humor, stessi interpreti (Eddie Murphy e Arsenio Hall, in più ruoli, come accadeva nell'originale di John Landis!).

Dal 10 marzo un weekend fuori porta in riva al mare si trasforma per due coppie in un vero incubo: in The Rental il proprietario della casa sembra voler mettere a nudo tutti i loro segreti. Esordio alla regia di Dave Franco.

Dal 18 marzo L'amico del cuore vede Jason Segel nei panni di Dane, che mette in pausa la sua vita per aiutare in una difficile situazione il suo amico giornalista Matt (Casey Affleck): Matt sta infatti per affrontare con due figlie piccole a carico l'imminente dipartita di sua moglie Nicole (Dakota Johnson).

Prime Video, i film in esclusiva per il mese di marzo 2021

Oltre agli originali, a marzo 2021 su Amazon Prime Video ci sono anche due lungometraggi entrati a far parte della famiglia Amazon per la loro distribuzione in esclusiva. Dall'11 marzo Bastardi a mano armata è un thriller italiano interpretato da Marco Bocci, Fortunato Cerlino, Peppino Mazzotta, Amanda Campana e Maria Fernanda Campano. Nella vicenda, un uomo con moglie e figlia si vede preso in ostaggio nel proprio chalet di montagna, da un delinquente che cerca il bottino di un passato furto.

Dal 15 marzo si racconta una storia d'amore atipica in Quello che tu non vedi, con Charlie Plummer e Taylor Russell. Il primo interpreta Adam, un giovane che sogna di diventare chef ma soffre di una forma di schizofrenia che gli provoca visioni e relativi guai. Imbarazzato dal suo disturbo, cerca di tenerlo segreto in una nuova scuola, ma forse c'è qualcuno che lo accetta per quello che è...





Prime Video, film di terze parti e classici in streaming a marzo 2021