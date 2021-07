Prime Video, i Film di Luglio 2021: l'azione di La guerra di domani, Gunpowder Milkshake e Jolt

News Cinema

Il panorama dei film su Prime Video a luglio 2021 offre azione originale in grandi dosi: La guerra di domani con Chris Pratt, Jolt con Kate Beckinsale, Gunpowder Milskhake con Karen Gillan. Ma arrivano anche le saghe complete di Karate Kid e Bridget Jones.

Gli originali e le esclusive di Prime Video per il luglio 2021 sono decisamente all'insegna dell'azione. Sono Amazon Originals infatti sia La guerra di domani (già disponibile) con Chris Pratt, sia lo scatenato Jolt con Kate Beckinsale, sul servizio dal 23. Nel primo caso si parla di un futuro distopico dominato da una razza aliena sulla Terra: alcuni viaggiatori del tempo tornano indietro ai giorni nostri, per reclutare le persone migliori in grado di fronteggiare quello che accadrà nel 2051. Dirige Chris McKay, specializzato in animazione, qui al suo debutto nel live action.

Jolt invece è la storia di una donna che controlla le proprie pulsioni omicide grazie a un giubbotto speciale, preparato per lei da un medico (Stanley Tucci): quando però avrà desiderio di vendetta, deciderà di non indossarlo più... con micidiali conseguenze per i cattivi della situazione! Nel cast anche Bobby Cannavale e Susan Sarandon.



Prime Video a luglio 2021, i film in esclusiva sulla piattaforma

Non sono Originals ma sono interessanti esclusive altri lungometraggi. Blackout Love (dal 9 luglio) è una commedia di Francesca Marino con Anna Foglietta, allenatrice di pallavolo che cerca di convincere le sue atlete a non farsi incastrare dall'amore: naturalmente, ha le sue inconfessate debolezze...

Attesissimo dai fan dell'anime televisivo (e del manga originale) è Demon Slayer: Il treno Mugen, il film di animazione fenomeno al boxoffice in Giappone, dov'è diventato il più alto incasso di tutti i tempi: si prosegue la storia della serie, seguendo ancora le avventure del cacciatore di demoni Tanjiro e di sua sorella "demonizzata" Nezuko. Su Prime Video dal 13.

Dal 19 luglio Joe Carnahan dirige Frank Grillo nell'action sci-fi Boss Level, dove un ex-agente delle forze speciali cerca di uscire da un loop temporale, in rotta col cattivo colonnello Ventor (Mel Gibson), nella speranza di salvare sua moglie (Naomi Watts).

Sempre e ancora azione dal 28 luglio con Gunpowder Milkshake, dove Karen Gillan sicaria professionista ora segue le orme dell'altrettanto letale madre, interpretata dalla Lena Headey del Trono di Spade.



I film di terze parti su Prime Video a luglio 2021