Prime Video, i Film di Giugno 2021: The Mauritanian, Chaos Walking e Maschile singolare

Il panorama dei film su Prime Video a giugno 2021 offre l'originale The Mauritanian con Jodie Foster. In esclusiva Chaos Walking con Tom Holland e l'italiano Maschile singolare.

Tra i film introdotti su Prime Video a giugno 2021 c'è da segnalare l'unico Amazon Original del mese: unico ma non per questo meno importante, perché si tratta di The Mauritanian con Jodie Foster, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch e Tahar Rahim, su Prime Video dal 3 giugno. Basato sulla storia vera di Mohamedou Ould Slahi, (Rahim nel film), racconta di un uomo della Mauritania che venne arrestato e detenuto a Guantanamo dopo l'11 settembre, per ben quattordici anni prima che finalmente da innocente riacquistasse la libertà. Jodie Foster interpreta il suo avvocato americano Nancy Hollander, mentre Cumberbatch è il tenente colonnello Stuart Coach, procuratore sulle prime deciso a vendicare i suoi colleghi morti durante l'attentato... Jodie Foster ha vinto il Golden Globe come miglior attrice non protagonista in un dramma.



Prime Video a giugno 2021: i film in esclusiva sul servizio

Non sono Amazon Originals, ma sono esclusive della piattaforma Prime Video a giugno 2021 tre lungometraggi. Uno è la commedia italiana Maschile singolare (dal 4), dove Giancarlo Commare interpreta Antonio, alla deriva dopo essere stato lasciato da suo marito: per fortuna la sua amica Cristina (Michela Giraud) lo aiuta a rimettere in sesto la sua vita e a riscoprire la sua vocazione come pasticcere, in un forno dove lavora Luca (Gianmauro Saurino)...



Tom Holland è il protagonista con Daisy Ridley dello sci-fi Chaos Walking (dall'8 giugno su Prime Video): tratto dai romanzi di Patrick Ness, si ambienta in un futuro distopico in cui ascoltare i pensieri altrui è prassi, dopo la diffusione di uno strano virus che sembra aver decimato tutte le donne. O quasi, perché il protagonista s'imbatte per la prima volta nella sua vita in una di loro.

Come Play - Gioca con me, disponibile dal 27 giugno, è un horror scritto e diretto da Jacob Chase, dove il piccolo bambino autistico Oliver sta per far inavvertitamente materializzare una creatura solitaria come lui: sarà il caso di accettare la sua inquietante amicizia?



I film di terze parti su Prime Video a giugno 2021