Prime Video, i Film di Dicembre 2021: Io sono Babbo Natale, Being the Ricardos, La furia di un uomo

A dicembre 2021 diverse esclusive o film originali in streaming su Prime Video: Io sono Babbo Natale con Gigi Proietti, Encounter con Riz Ahmed, Being the Ricardos con Kidman e Bardem, La furia di un uomo con Jason Statham.

Il dicembre 2021 di Prime Video sul fronte dei lungometraggi presenta due produzioni Amazon Original e due esclusive, tra cui una in particolare dedicata a una pietra miliare del nostro mondo dello spettacolo italiano, che ci ha lasciato poco più di un anno fa. A dicembre sbarcheranno inoltre sul servizio alcune recenti uscite cinematografiche che arricchiranno l'offerta delle Feste. Scopri Prime Video

Prime Video, i film Amazon Original e le esclusive del dicembre 2021

Il primo degli Amazon Original del mese è Encounter con Riz Ahmed, diretto da Michael Pearce, disponibile dal 10 dicembre: nella storia un marine deve salvare i suoi due figli da una minaccia non identificata. I bambini saranno costretti a crescere in fretta, attraversando situazioni sempre più inquietanti e pericolose. Nel cast c'è anche Octavia Spencer.

È una produzione originale Amazon anche Being the Ricardos (dal 21 dicembre) di Aaron Sorkin, dove Nicole Kidman e Javier Bardem portano sullo schermo la storia vera di Lucille Ball e Desi Arnaz, al centro dell'opinione pubblica tra rottura di tabù e diffamazioni, in una relazione tormentata anche dal mondo che li circondò. Tra amore e professione, Sorkin sceglie di raccontare il loro complesso rapporto concentrandosi su una settimana nodale per l'avvio della loro sicom “Lucy ed io” (1951-1957). Nel cast c'è da segnalare J.K. Simmons.





Le esclusive Amazon sono invece rappresentate dal recentissimo Io sono Babbo Natale di Edoardo Falcone, con Marco Giallini ladro di non troppo successo che s'imbatte in Babbo Natale, portato sullo schermo da Gigi Proietti alla sua ultima apparizione. Da non perdere per ricordare e apprezzare l'attore che non è più tra noi: sul servizio dal 6 dicembre.

La furia di un uomo - Wrath of Man segna invece il ritorno alla collaborazione tra il regista Guy Ritchie e Jason Statham, per una storia cruda d'azione: Patrick Hill è il dipendente della Fortico Securities a Los Angeles, nella squadra che protegge auto blindate. Sembra alle prime armi, tanto che impara i rudimenti del mestiere dal partner Bullet (Holt McCallany), ma quando i due sono vittima di un'imboscata, sarà evidente che Patrick è molto più esperto di quel che sembra... Nel cast anche Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Scott Eastwood e Eddie Marsan.



