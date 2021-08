Prime Video, i Film di Agosto 2021: Evangelion 3.0+1.01, Michael Keaton killer spietato, Monster

News Cinema

Il panorama dei film su Prime Video ad agosto 2021 offre tutti film della nuova saga di Evangelion, l'action The Protégé con Maggie Q, Samuel Jackson e Michael Keaton, contenuti speciali per Borat, nonché diversi film di terze parti come Monster, premio Oscar per Charlize Theron.

L'agosto 2021 di Prime Video sul fronte lungometraggi è decisamente all'insegna dell'anime: dal 13 agosto infatti sarà sul servizio in esclusiva Evangelion: 3.0 + 1.01 Thrice Upon A Time, il quarto film del nuovo ciclo "Rebuild of Evangelion", dedicato alla popolare saga di Hideaki Anno, già campione d'incassi nel 2021 in Giappone. Per consentire a tutti i fan di avere sotto controllo la complessa narrazione, dal 13 agosto saranno su Prime Video anche i precedenti tre capitoli, cioè Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone, Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo, Evangelion: 2.22 You Can (Not) Advance. Ricordiamo che questi quattro film, realizzati dallo Studio Khara fondato dallo stesso Anno, sono una reintepretazione degli eventi narrati nella serie storica e nel manga, concepiti appositamente per far vivere con maggiore semplicità e immediatezza l'esperienza Evangelion, contemporaneamente arricchendola di nuove tecniche d'animazione e nuove scene che possano emozionare anche gli affezionati. Anno ha supervisionato il team di registi che comprende Kazuya Tsurumaki, Masayuki, Mahiro Maeda e Katsuichi Nakayama.





Agosto 2021 su Prime Video, gli altri film originali e le esclusive

L'azione darà ritmo all'agosto di Prime Video con l'esclusiva The Protégé, sul servizio dal 26 agosto: è la storia di Anna (Maggie Q), sicaria cresciuta dal killer Moody (Samuel L. Jackson), decisa a vendicarsi della morte di quest'ultimo, trovando sulla sua strada un enigmatico assassino interpretato da Michael Keaton. Dirige Martin Campbell, veterano del genere sin dai tempi di Goldeneye.

Dal 27 agosto ci sarà un'altra occasione per rituffarsi nell'aberrante mondo di Borat alias Sacha Baron Cohen, nei Borat Specials: BORAT - VHS Cassette of Material Deemed “Sub-acceptable” By Kazakhstan Ministry of Censorship and Circumcision mostrerà materiale inedito di Borat - Seguito di film cinema. Il reality show Borat’s American Lockdown vedrà per 40 minuti Borat discutere con dei complottisti. Infine, i sei corti Debunking Borat smonteranno una per una le teorie complottiste messe in gioco nello speciale precedente.

È un Amazon Original francese la commedia Brutus vs. Cesar (dal 31 agosto), diretta e interpretata dal comico Kheiron: quando nell'Antica Roma i senatori Rufo e Cassio decidono che Cesare va eliminato, scelgono Bruto per portare a termine il compito, solo che non sembra esserne proprio all'altezza... Ha ricevuto invece nomination a tre premi Goya il film a episodi Pessime storie (Historias Lamentables) di Javier Fesser, sulla piattaforma dal 3 agosto, dove si narrano quattro vicende di patetica e discutibile umanità.



Guarda Pessime storie su Prime Video

Prime Video ad agosto 2021, i film di terze parti sul servizio

A parte i lungometraggi esclusivi e originali, sono da segnalare per l'agosto 2021 su Prime Video anche film di terze parti inclusi nella sottoscrizione. È già visionabile Monster(2003) di Patty Jenkins, che portò a Charlize Theron, interprete di una vera serial killer, il primo e finora unico Oscar della sua carriera. È arrivato sulla piattaforma anche il teso action The Kingdom con Jennifer Garner e Jamie Foxx, ambientato in Medio Oriente.



Guarda Monster su Prime Video



Guarda The Kingdom su Prime Video

Dall'8 agosto sarà la volta del drammatico Lei mi parla ancora di Pupi Avati, recente ritorno da protagonista di Renato Pozzetto, nei panni di un uomo che ricostruisce per uno scrittore una vita trascorsa al fianco di un grande amore, sua moglie.

Dal 19 agosto sarà su Prime Video l'ultima fatica di Woody Allen interpretata da Wallace Shawn, Rifkin's Festival, mentre dal 26 Benedict Cumberbatch in Il quinto potere interpreta la storia vera di Julian Assange, motore di Wikileaks.



Scopri Prime Video